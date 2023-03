Zürcher Testbetrieb erfolgreich – Die Stadtpolizei rüstet ihre E-Bikes mit Blaulicht und Sirene aus Es klang wie ein Aprilscherz, war aber keiner: Letzten Sommer hat die Zürcher Polizei wei ihrer 20 E-Bikes mit Blaulicht und Horn ausgestattet. Jetzt bekommen alle die Signalanlage.

Horn und Signalleuchte sind vorne an der Gabel der polizeilichen Elektrobikes angebracht. Foto: pd

Die Zürcher Stadtpolizei rüstet ihre schnellen E-Bikes definitiv mit Blaulicht und Wechselklanghorn aus. Nach einer einjährigen Testphase werden alle «Motorfahrräder mit Elektroantrieb» entsprechend umgerüstet.

Am 1. April 2022 hatte die Stadtpolizei von Zürich mitgeteilt, zwei schnelle E-Bikes versuchsweise mit Blaulicht und Sirene sowie einem Mobiltelefon auszurüsten zu wollen. Was verschiedentlich als April-Scherz interpretiert wurde, hat sich mittlerweile im Polizeialltag dutzendfach bewährt, teilte die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mit. Deshalb sollen alle 20 schnellen E-Bikes sowie alle zukünftigen Gefährte entsprechend ausgerüstet werden.

Die schnellen E-Bikes könnten gemäss der 74 ausgewerteten Einsätze «sehr vielfältig eingesetzt werden», heisst es in der Mitteilung. Durch sie hätten teilweise auch Streifenwagen ersetzt werden können. «Mit der Kombination aus der Wendigkeit des Fahrrads und der Ausübung von Sonderrechten im Bedarfsfall sind die Polizei-E-Bikes die ideale Ergänzung im Fahrzeugpark der Stadtpolizei Zürich.»

Weiter und schneller

Die Stadtzürcher Bike Police erhielt 2018 zu Testzwecken drei schnelle E-Bikes. Wenig überraschend zeigte sich, dass eine E-Bike-Patrouille gegenüber einer Bike-Police ohne Tretunterstützung, also ohne Motor, einen markant grösseren Patrouillenradius hat und auch schneller vor Ort eintrifft. In der Folge schaffte die Stadtpolizei 17 weitere schnelle E-Bikes an.

Dass anfänglich Blaulicht und Sirene fehlten, erwies sich in der Praxis indes als nicht optimal; gemeinsam mit zwei Schweizer Unternehmen wurden deshalb ein passendes Produkt entwickelt.

Dieses soll nun in Zürich Standard werden: «Die Stadtpolizei Zürich rüstet als schweizweit erstes Polizeikorps sämtliche als Polizeifahrzeuge gekennzeichneten schnellen E-Bikes mit einer vom Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich abgenommenen Anlage aus.»

