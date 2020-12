Kommentar zum Zürcher Corona-Regime – Die Standpauke aus Bern war nötig Unter massiven Druck verschärft Zürich die Corona-Massnahmen. Das Paket kommt spät, und ob es ausreicht, ist ungewiss. Meinung Mario Stäuble

Dieses Jahr wird in es in Zürich keinen Silvesterzauber geben – um 22 Uhr ist Sperrstunde, infolge der Pandemie. Foto: Urs Jaudas

Silvesterzauber? Abgesagt. Die Sperrstunde? Vorverlegt auf 22 Uhr. Essen im Restaurant? Nur zwei Haushalte an einem Tisch, und jeder Gast muss seine Kontaktdaten angeben. Unter massivem Druck hat die Zürcher Regierung ein «Weihnachtspaket» zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft gesetzt (Mehr dazu im Artikel).

Dieses Paket war so nicht geplant gewesen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Noch letzten Donnerstag hatte der Regierungsrat verlauten lassen, man werde sich erst am 16. Dezember wieder zur Pandemie-Lage verlauten lassen.

So nicht, kam die Botschaft vom Bundesrat postwendend. Handelt, sonst tun wir es für euch. Diese Zürcher Zauderei, die sich im Laufe der Covid-19-Pandemie schon mehrfach gezeigt hat, irritiert. Insbesondere, weil der Regierungsrat damit auch jene Ziele verfehlt, die er selbst formuliert hat. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli zum Beispiel sagte am letzten Medientermin am 27. November, die Infektionszahlen liessen sich bis Weihnachten «halbieren». Der Trend zeigt aber seit jenem Tag nicht nach unten, sondern nach oben.

Hinzu kommt, dass auch die Belastung der kantonalen Krankenhäuser über die letzten Wochen konstant gestiegen ist. Aktuell liegen fast 500-Covid-Patienten in Zürcher Spitälern, das ist ein Höchststand. Dass die Situation alarmierend ist, zeigt sich schon länger – weshalb also zuwarten?

Immerhin: Das jetzt beschlossene Paket enthält deutliche Verschärfungen. Die vorverlegte Sperrstunde um 22 Uhr – inklusive Schliessung der 24-Stunden-Shops – dürfte die Städte weiter entleeren und das Ansteckungsrisiko senken. Ebenso einleuchtend ist die geplante einwöchige «Mini-Quarantäne» für die Sekundarstufe II nach den Weihnachtsferien, um zu verhindern, dass Covid-19 aus den Familienferien wieder in die Schulen eingeschleppt wird.

Widerspruchsfrei sind die Massnahmen aber auch diesmal nicht. Warum verbietet man Sonntagsverkäufe, macht aber für den vierten Advent am 20. Dezember eine Ausnahme? Das ist inkonsequent.

Es ist möglich, dass die jetzt verhängten Massnahmen die Ansteckungszahlen entscheidend senken. Sollte dies aber nicht passieren, braucht es nochmals Verschärfungen. Noch vor Weihnachten.