Fürs Oscar-Rennen nominiert – Das ist unser Film in Hollywood Der Basler Regisseur Michael Koch vertritt die Schweiz mit «Drii Winter» beim Wettbewerb der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Das müssen Sie über den Film wissen. Julia Konstantinidis

Das Band zwischen Anna (Michèle Brand) und Marco (Simon Wisler) ist stark.

Anna und Marco leben in einem Urner Bergdorf. Der Dorfgemeinschaft ist ihre Beziehung suspekt: Er kommt aus dem Unterland, und sie, die Einheimische, hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Was, wenn auch Marco ihr ein Kind anhängt und abhaut? Stoisch lässt der wortkarge Flachländer die Vorbehalte an sich abprallen und verschafft sich mit harter Arbeit Respekt. Er ist Anna treu ergeben, steht in der schroffen Bergwelt an ihrer Seite wie ein Fels.