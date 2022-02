Wahlen 2022 in der Stadt Zürich – Die Stimmbeteiligung ist enorm hoch – warum, und wer profitiert davon? Am Sonntag wählen die Zürcherinnen und Zürcher eine neue Regierung und ein neues Parlament. Das sind die grossen Fragen vor dem Urnengang. Corsin Zander Urs Jaudas (Foto)

Wer konnte im Wahlkampf am besten mobilisieren? Am kommenden Sonntag entscheidet das Zürcher Stimmvolk. Foto: Urs Jaudas

Eine erste Überraschung bei den Wahlen bahnt sich an. Die Beteiligung an den Stadtzürcher Erneuerungswahlen ist ungewöhnlich hoch. 53,8 Prozent der Wahlcouverts sind am Donnerstag bereits bei der Stadtverwaltung angekommen. Das ist ein deutlicher Unterschied zur Beteiligung vor vier Jahren. Damals lag sie zum gleichen Zeitpunkt 8,3 Prozentpunkte tiefer.

Was sorgt für die hohe Stimmbeteiligung?