Teure Elektrizität – Die Stromrechnung bringt diesen Wirt in Existenznot Covid-Krise und gestiegene Einkaufspreise konnte Taher Hakimbai mit seinem Restaurant noch verkraften – doch die angekündigte Strompreiserhöhung droht ihm das Geschäft kaputtzumachen. Erich Bürgler

Das Lokal von Taher Hakimbai steht in der Altstadt von Laufenburg AG. Der Strompreis steigt hier bald um über 160 Prozent. Foto: Lucia Hunziker

Es fliesst viel Strom durch Laufenburg. Das ist augenfällig. Dort im aargauischen Fricktal steht der «Stern von Laufenburg»: eine riesige Schaltzentrale mit Hochspannungsleitungen, die als physisches Herzstück des europäischen Stromnetzes gilt. Auch das Handelsgeschäft des Stromriesen Axpo hatte hier seinen Ursprung. Der Bereich also, der den Konzern nun derart in Not brachte, dass der Bund eiligst einen Kredit von 4 Milliarden Franken zur Rettung des Unternehmens bereitstellte.