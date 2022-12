Debatte um inklusive Sprache – Die Studentin, die nicht gendern will An der Uni Basel weigert sich eine Politik- und Jusstudentin, die neuen Regeln anzuwenden – selbst wenn sie dafür einen Notenabzug kassieren würde. Nadja Pastega

«Gendern? Ohne mich»: Sarah Regez, SVP-Politikerin. Foto: Kostas Maros

Sarah Regez, 28, liess ihre Leserschaft auf Instagram wissen, was sie von Wokeness und Gendertrends in den Hörsälen hält. «In diesem Semester kann ich mich in den Politikwissenschaften wieder für viele tolle Kurse einschreiben», schrieb sie sarkastisch. Etwa für die Vorlesung «Sexuality und Political Economy». Das Zentrum für Gender Studies habe das Projekt «Crowdfunding für Feministisches Streikhaus» gestartet. Geworben werde auch für eine «diskriminierungsfreie Sprachkultur». Eine Thema, das mittlerweile an Hochschulen ganze Abteilungen in Bewegung setzt.