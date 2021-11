Nach Eklat gegen GC – Die Südkurve des FC Zürich wird für zwei Derbys gesperrt Die Liga reagiert auf die Ausschreitungen beim letzten Heimspiel gegen GC: Die Südkurve bleibt die nächsten zwei Derbys leer. Eine dritte Sperre wird zur Bewährung ausgesetzt.

Der Eklat nach Spielschluss: Vermummte FCZ-Fans werfen Pyro-Material in den GC-Sektor. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Skandal vom Letzigrund hat nicht nur langfristige Folgen, wie die mögliche Einführung einer ID-Pflicht in den Stadien. Zumindest die Zürcher Südkurve wird auch kurzfristig bestraft. Wie die Swiss Football League am Freitag mitteilt, wird die Kurve für zwei Derby-Partien gesperrt. Zudem verhängt die SFL eine Bewährung für ein drittes Spiel, diese dauert drei Jahre.

Sowohl der FCZ als auch die Grasshoppers müssen zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 20’000 Franken bezahlen. Die Sperre des Sektor D gilt für die nächsten beiden Derby-Heimspiele des FC Zürich. Das nächste Zürcher Derby findet am ersten Februar-Wochenende statt, dann hat der FCZ erst wieder in der nächsten Saison Heimspiel.

Ende Oktober, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Stadtvereine, kam es zum Eklat. Ungefähr 75 FCZ-Anhänger verschafften sich Zutritt auf die Leichtathletik-Bahn im Letzigrund. Wie Videos zeigten, verliessen sie dafür kurz vor Schluss das Stadion, um in den benachbarten Sektor C einzudringen. Von dort hatten sie leichtes Spiel.

Die Fans machten sich auf Richtung GC-Kurve und warfen Pyro-Material in diese. Gleich neben der Kurve befindet sich der Familiensektor, der zu diesem Zeitpunkt noch gefüllt war, weil sich die GC-Spieler nach dem spektakulären 3:3 bei ihren Zuschauern bedanken wollten.

Beide Clubs, in Personen von FCZ-Präsident Ancillo Canepa und GC-CEO Shqiprim Berisha, verurteilten das Vorgehen der FCZ-Anhänger aufs Schärfste. Die Grasshoppers drohten in einem Statement mit einem Stadionverbot für GC-Heimspiele, sollten die Täter identifiziert werden.

Das dürfte nicht einfach werden. Die Täter traten sofort den Rückzug an und kamen – alle gleich gekleidet – schnell in der Südkurve unter.

mro

