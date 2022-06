Japanisches Restaurant Oishii – Die Sushi-Rollen kommen angerollt Im Seefeld bedient ein Roboter die Gäste im wohl modernsten japanischen Restaurant der Stadt. Er serviert Sushi auch «à discrétion». Daniel Böniger Urs Jaudas

Eine Schale voller Sushi und Sashimi sowie über 100 weitere Gerichte stehen zur Auswahl. Foto: Urs Jaudas

«Oh my God», ruft die Teenietochter beim Betreten des Oishii. «Die haben einen Roboter!» Und ihre Begeisterung wird noch grösser, als sie feststellt, dass man die Bestellung hier mit iPads aufgibt, die an sämtlichen Tischen befestigt sind. Willkommen im wohl modernsten japanischen Restaurant Zürichs!



Nicht genug: Wir könnten hier auch «à discrétion» bestellen, oder wie es in den Achtzigern gerne genannt wurde: All you can eat! Über 100 Gerichte stehen zur Auswahl, zweieinhalb Stunden lang darf man viertelstündlich fünf Zubereitungen via Tablet bestellen, 62 Franken kostet das pro Person.