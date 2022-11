Alle haben gut lachen: Die SVP-Kantonsräte Patrick Walder (l.) und Stefan Schmid (r.) haben ihre Initiative durchgebracht, SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker (M.) gefiel es, dass sein Gegenvorschlag letztlich obsiegte. Foto: Andrea Zahler

Es war ein richtiger Abstimmungskrimi an diesem Sonntagnachmittag. Erst nach Auszählung des letzten von 176 Wahlkreisen – dem Zürcher Stadtkreis 11 – war klar, was gilt. Es war das erste, aber auch das entscheidende Mal, dass der Gegenvorschlag bei der Stichfrage vorne lag. Zuvor, in allen Hochrechnungen und realen Auszählungen, lag die Gerechtigkeitsinitiative der SVP vorne, wenn auch mit abnehmender Deutlichkeit.