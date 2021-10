Kampf gegen Netflix und Play-Suisse – Swisscom-Kunden erhalten einen eigenen Streamingdienst Streamingkrieg im helvetischen Format: Die Swisscom rüstet ihr TV-Angebot massiv auf. Dazu gibt es neue interaktive Möglichkeiten beim Sport und Live-Musikübertragungen. Matthias Schüssler

«Zu viel des Besten» lautet der Werbeslogan für das neue Streamingangebot. Foto: PD

Die Swisscom hat heute diverse Neuerungen für die TV-Kunden vorgestellt. An der Medienveranstaltung im Kino Abaton in Zürich, das zur Blue-Dachmarke gehört, hat das Telecomunternehmen den Streamingdienst Blue Play lanciert. Er steht den Kunden mit einem Fernsehabo für Blue-TV (M, L oder X) per sofort kostenlos zur Verfügung – Nicht-Swisscom-Kunden können das Angebot nicht nutzen.

Zur Vorstellung hat die Swisscom einige Grössen aus der Schweizer Filmszene aufgeboten: Beat Schlatter, Michael Steiner, Luna Mwezi, Stefan Gubser, Leonardo Nigro und Samir haben in einem Videoeinspieler darauf hingewiesen, dass sie und ihre Produktionen per sofort über die neue Plattform zu sehen sind: «Platzspitzbaby», «Bruno Manser», «Wolkenbruch», «Moskau, einfach!» und «Zwingli» gehören zum Startaufgebot beim neuen Streamingdienst, insgesamt mehr als hundert Spielfilme aus der Schweiz.