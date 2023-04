Kinder- und Jugendgewalt – Die Täter werden immer jünger Die Zahl der Delikte bei den älteren Teenagern geht zurück – doch bei den 10- bis 14-Jährigen steigt sie an. Experten sind besorgt. Fabienne Riklin

Die neueste Kriminalstatistik, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt: Schwere Gewaltdelikte nehmen zu, vor allem auch bei den Jüngsten. Foto: Martin Rüetschi (Keystone)

Es passierte an einem Sonntagnachmittag in einer Unterführung in Winterthur. Der 13-jährige Nino war mit einem Freund und einer Kollegin auf dem Heimweg vom Skaten, als eine Gruppe Gleichaltriger sie abpasste. Die Typen umkreisten Nino und seine Freunde und verlangten Geld. Dann ging alles schnell.