Interview zu Afghanistan – «Die Taliban haben Angst vor den Frauen»

Zarifa Ghafari war die jüngste Bürgermeisterin Afghanistans. Die Taliban haben ihren Vater ermordet und wollten auch sie töten. Die 27-Jährige flüchtete – und will aus dem Exil die Stimme der afghanischen Frauen sein.

«Ich musste mein ganzes Leben in eine Tasche stecken und das Land verlassen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens»: Zarifa Ghafari im deutschen Hilden (9. Dezember 2021).

Sie waren in Kabul, als die Taliban die Macht in Afghanistan an sich rissen. Wann war für Sie klar, dass Sie das Land verlassen müssen?

Schon zwei Tage nach der Invasion der Taliban. Sie suchten in der ganzen Stadt nach mir, drangen in mein Haus ein, befragten meine Freunde und Arbeitskolleginnen. Nicht nur ich war gefährdet, ich musste auch meine Familie aus dem Land schaffen.