Der Fall von Kabul – «Die Taliban haben dazugelernt» Thomas Fisler war für die Deza in Kabul. Er hofft, dass das Schweizer Kooperationsbüro in Kabul in ein paar Monaten wiedereröffnet werden kann – trotz des Machtwechsels in Afghanistan. Christof Münger

Die selbsternannten Gotteskrieger sind zurück: Taliban in Kabul. Foto: Keystone

Sie waren bis September 2019 für die Deza in Kabul. Hatten Sie Kontakt zu den Taliban? Nein. Es war nicht möglich, in Taliban-Gebieten Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Unsere Projekte waren in Regionen angesiedelt, die die Regierung kontrollierte.

Was erwarten Sie nun? Ich vermute, dass die Taliban einen gemässigteren Kurs einschlagen als befürchtet. Allerdings sind sie in verschiedene Fraktionen zersplittert. Lokal dürften sie deshalb ein konservatives, islamtreues Regime führen. Ein grosser Teil der Bevölkerung hat Angst, vor allem in Kabul.

Sind die Taliban Ausgabe 2020 also netter als die Ausgabe von 1996? Nicht netter. Aber sie haben dazugelernt, wie sie sich verhalten müssen, um ihre Macht zu konsolidieren.

«Als ich jeweils das Land überflog, fragte ich mich, wie sich Afghanistan ohne Strassen regieren lässt.»

Wäre dieser rasante Umsturz nicht vermeidbar gewesen? Dieses Land ist seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten zersplittert und im Kriegszustand. Warlords und Drogenbarone regieren. Zudem ist Afghanistan den Kräften von Grossmächten ausgesetzt. Es war schon immer ein Schnittpunkt zwischen Europa und Asien. Und diese kaum zugänglichen Täler und Gebirge lassen sich schwerlich kontrollieren. Als ich jeweils diese Gebiete überflog, fragte ich mich, wie sich Afghanistan ohne Strassen regieren lässt.

Für die Deza in Asiens Krisengebieten Infos einblenden 2019 ad interim in Kabul: Thomas Fisler. Foto: PD Thomas Fisler, geboren 1952, arbeitete die letzten 22 Jahre für die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). Er war in Nepal, Pakistan, Burma und Nordkorea stationiert. Auch nach seiner Pension blieb er seinem humanitären Engagement treu und war 2018 für ein Jahr zuständig als humanitärer Koordinator der schweizerischen Hilfe in der Rohingya-Flüchtlingskrise in Bangladesh. 2019 übernahm er ad interim für ein halbes Jahr die Leitung des Kooperationsbüros der Deza in Kabul, Afghanistan. (chm)

Haben Sie mit der Machtübernahme der Taliban gerechnet? Ja, aber nicht in diesem Tempo. Sie haben sich offensichtlich ihre Kriegserfahrung zunutze gemacht, da waren sie der Armee weit überlegen. Aber ein Machtwechsel kann sehr schnell vonstattengehen. Das haben wir auch in Burma gesehen, wo ich ebenfalls tätig war.

Lässt sich die Situation in Afghanistan vergleichen mit jener in Burma oder Nordkorea, wo Sie auch stationiert waren? Nein, hier haben die Sowjetunion und die USA in den vergangen 40 Jahren einen tiefen Fussabdruck hinterlassen. Man fragt sich ja auch, wo diese Milliarden hingeflossen sind. Mir ist das ein Rätsel.

Haben Sie eine Erklärung? Es gab einen Braindrain, die Intellektuellen sind abgewandert in den Westen. Ebenso die wohlhabenden Afghaninnen und Afghanen. Sie haben ihren Reichtum aus dem Land rausgenommen, da sie hier nicht investieren wollten unter diesen Bedingungen.

«Der Drogenhandel prägt dieses Land, da geht es auch um Milliarden.»

Aber weshalb ist der Aufbau nun so kläglich gescheitert? Wegen der Korruption in der afghanischen Regierung und Verwaltung oder aufgrund von Fehlern, die der Westen gemacht hat? Natürlich war es eine Kombination. Aber ich glaube, dass man zu viel in die Hardware investiert hat und zu wenig in die Entwicklungszusammenarbeit und die Bildung der Landbevölkerung. Wären die ländlichen Regionen eigenständiger geworden, wären die Taliban kein politischer Faktor mehr. Aber diese Chance wurde in den vergangenen 20 Jahren verpasst. Gleichzeitig prägt der Drogenhandel dieses Land, da geht es auch um Milliarden.

Jetzt wird evakuiert. Wie läuft das ab? Zunächst macht man eine Prioritätenliste mit den Personen, die ausreisen wollen, können oder müssen. Dann klärt man ab, wie man das macht. Es ist naheliegend, dass Deutschland und andere EU-Länder Infrastruktur zur Verfügung stellen, die die Schweiz mitbenutzen kann. Noch vor einer Woche ging man davon aus, dass das nicht so schnell geht.

«Die Bilder von jener Seite des Flugplatzes, wo es gesittet zu und her geht, tauchen nicht in den Medien auf.»

Auf dem Flugplatz in Kabul geht offenbar chaotisch zu und her. Es gab sicher ein Chaos. Aber wohl nicht nur. Die Bilder von jener Seite des Flugplatzes, wo es gesittet zu und her geht, tauchen einfach nicht in den Medien auf. Ein Teil des Rollfelds ist abgesperrt, und dort können die Amerikaner und Europäer kontrolliert ausreisen.

«Das Geld aus der Schweiz wird jetzt für die humanitäre Hilfe eingesetzt»: Flüchtlinge aus Afghanistan an der Grenze zu Pakistan. Foto: Akhter Gulfam (Keystone)

Zu Ihrer Zeit in Kabul gab es fast täglich Anschläge. Wie ist das jetzt? Die Gefahr damals war stets latent vorhanden. Aber dass man grad an einer Kreuzung steht, wenn es knallt, war wenig wahrscheinlich. Aktuell gibt es keine Anschläge, denn die Taliban wollen ihre Macht derzeit anders demonstrieren, etwa, indem sie den Regierungspalast einnehmen. Sie besetzen auch andere Punkte wie Banken, und sie schützen vor allem das Mobilfunknetz. Auch das Internet funktioniert noch.

Wie viele Schweizer waren am Sonntag noch in Kabul? Drei von der Deza, dann zwei bis vier weitere, die noch im Land sind. Dazu kommen die Mitarbeiter des IKRK. Unklar ist, wie viele der lokalen Mitarbeiter abreisen wollen, um in der Schweiz Asyl zu bekommen.

Rechnen Sie mit den meisten? Eher nicht.

Wie geht es weiter mit dem Engagement in Afghanistan, wo sich die Schweiz ja stark engagiert hat? Die Schweiz stoppt alle ihre Projekte. Das Geld wird jetzt für die humanitäre Hilfe eingesetzt. Das heisst, es fliesst etwa zum UNO-Flüchtlingshilfswerk oder zum Welternährungsprogramm. Die Taliban scheinen diese Organisationen nicht anzugreifen. Sie sind auf ihre Hilfe angewiesen.

Und das Kooperationsbüro der Deza bleibt geschlossen? Ich könnte mir vorstellen, dass es in ein bis drei Monaten wieder minimal eröffnet werden könnte, um diese Mittel richtig zu verteilen. Vorerst beschützen wenige lokale Sicherheitsleute unser Büro. Wenn das zu gefährlich wird, gibt man es auf. Wann das der Fall ist, entscheiden die Mitarbeiter vor Ort.

«Die Taliban sind rein zahlenmässig nicht in der Lage, ganz Kabul zu übernehmen»: Zwei islamistische Kämpfer an einem Checkpoint in der afghanischen Haupstadt. Bild: Keystone

Ist das schon bald der Fall? Im Moment sieht es in Kabul nicht danach aus. Man sollte sich nicht blenden lassen von den paar Tausend, die am Flughafen sind. Das ist eine Millionenstadt, und die meisten Afghaninnen und Afghanen sind zu Hause. Und die Taliban sind rein zahlenmässig nicht in der Lage, ganz Kabul zu übernehmen.

Und wie lange bleiben die eingeflogenen Amerikaner am Flughafen? Ich glaube, die bleiben noch ein bisschen länger. Präsident Biden hofft, dass er die Sache in ein paar Wochen ad acta legen kann.

Sieht aber nicht danach aus. Ich würde es nicht ausschliessen. Man darf sich auch fragen, wo das Problem liegt, wenn die Taliban das Land regieren und den Leuten minimale Freiheiten zugestehen. Falls sie den radikalen Islam gegenüber den Frauen ändern, könnte Afghanistan einfach zu einem weiteren islamischen Staat werden.

