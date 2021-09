Analyse zum neuen Kabinett in Kabul – Die Taliban-Regierung zerstört endgültig alle Illusionen Die Übergangsregierung besteht aus Männern, Mullahs und Extremisten. Für Frauen hat es am Kabinettstisch keinen Platz. Was bedeutet all dies für den Westen? Tobias Matern

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid spricht während einer Pressekonferenz zur Bildung einer Übergangsregierung. Foto: Aamir Qureshi (AFP)

Es ist düster um Afghanistan bestellt. Aufbruch, Ausgleich, Überraschungen – alles nicht vorhanden im neuen Kabuler Kabinett. Stattdessen haben die Taliban eine Riege aus Hardlinern als Regierungsmannschaft präsentiert. Keine einzige Frau darf neben den zahlreichen Mullahs am Kabinettstisch Platz nehmen. Einige der Herren stehen auf internationalen Terrorlisten. Der Innenminister zum Beispiel würde bei Betreten der USA sofort verhaftet werden. Der Verteidigungsminister ist der Sohn von Taliban-Gründer Mullah Omar.

Dieses mit Extremisten besetzte Kabinett soll den Übergang in dem vom Krieg ausgezehrten Land gestalten. Die Mittel dafür sind angesichts der weitgehend eingefrorenen internationalen Hilfe und der weggebrochenen westlichen Kriegsindustrie indes begrenzt. Aber das ficht die Taliban gerade nicht an. Sie signalisieren mit dieser Regierung zweierlei: Intern brauchten sie zunächst einmal einen Interessensausgleich der verschiedenen Strömungen, da mussten unterschiedliche Fraktionen Posten erhalten. Und nach aussen, also vor allem im Umgang mit dem Westen, sind ihnen Gefälligkeiten gerade weitgehend egal.