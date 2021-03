«Die Situation verschlechtert sich aktuell», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vor den Medien. Foto: KEYSTONE

Kürzlich meinte ein Nachrichtenchef dieser Zeitung an einer Routinesitzung, er wolle noch einige Worte sagen.

«Wisst ihr, da kommt was auf uns zu», begann er. «Diesen Sommer werden sich die Leute in den Armen liegen, feiern, in den Strassen tanzen. Es erwarten uns fiebrige Monate, wenn wir endlich aus der Pandemie herauskommen. Ich spüre es. Sind wir journalistisch vorbereitet, wenn das passiert?»

Für einen Moment verabschiedete sich die Runde aus dem Schweizer Lockdown und träumte sich in die Zukunft – mit Freundinnen und Freunden ins Restaurant, an ein Konzert, Familienfeiern, Hochzeiten, Apéros, wieder ins Stadion, in die Badi, Strandferien. Was für eine Vorstellung!

Und damit zurück in die Gegenwart.

In dieser Gegenwart verkündet der Bundesrat am Freitag, 19. März, lediglich einen minimalen Lockerungsschritt. Weitere Erleichterungen verschiebt er in die Zukunft – schlimmer noch: Er hat sogar neue Szenarien für mögliche Verschärfungen debattiert. «Die Situation verschlechtert sich aktuell», sagt Gesundheitsminister Alain Berset (SP) mit Blick auf die ansteckendere Variante des Coronavirus, die inzwischen die grosse Mehrheit der Infektionen ausmacht. «Wir wollen nicht jetzt öffnen, um dann wieder schliessen zu müssen.»

Einzige Lockerung ist die Aufweichung der 5-Personen-Regel im privaten Bereich. Dies ist nicht mehr als ein Zückerchen, um der Bevölkerung zu signalisieren, dass sich nicht gar nichts tut.

Aber so schmerzhaft es ist: Die Zurückhaltung des Bundesrats ist richtig. Es gilt, behutsam vorzugehen, bis die anlaufende Impfkampagne der Bevölkerung stärkeren Schutz bietet. Das wird – wenn der aktuelle Fahrplan eingehalten wird – irgendwann zwischen April und Juni der Fall sein. Dann sollten die grossen Lieferungen des Moderna-Impfstoffs eintreffen (lesen Sie hier mehr dazu).

Für diese neue Phase der Pandemie sollte sich die Schweiz jetzt vorbereiten, statt endlos über Restaurantterrassen zu streiten. Denn zurzeit befindet sich unser Land einmal mehr im Rückstand. Organisatorisch, aber vor allem auch mental. Während die EU bereits ein digitales Impfzertifikat präsentiert (lesen Sie hier mehr dazu), herrscht in der Schweiz ein Impfdatenchaos, was das Bereitstellen eines digitalen Impfpasses erschweren wird (lesen Sie hier mehr dazu). Immerhin: Das Parlament hat diese Woche eine Grundlage für einen Impfnachweis ins Covid-19-Gesetz geschrieben.

Dieser mentale Rückstand lässt sich verkleinern. Indem man von einem Land lernt, das schon weiter ist.

Wenn Listen von Nichtgeimpften kursieren

In Israel ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung mit zwei Dosen geimpft; am 7. März öffneten die Restaurants wieder. An die Tische setzen darf sich allerdings nur, wer Träger eines «Grünen Passes» ist, einer digitalen Bestätigung, dass sie oder er den Impfstoff erhalten hat.

Dieser «Pass» bringt jede Menge praktischer Probleme mit sich. Beispiel: Wenn man ein Hotel nur noch mit diesem Dokument betreten darf, was ist mit den Angestellten? Darf der Arbeitgeber verlangen, dass der Hotelkoch ebenfalls einen «Pass» vorweisen muss? «Impfzwang!», kritisieren Gegner.

Die liberale Zeitung «Haaretz» dokumentierte wütende Impfgegner-Boykotte gegen Gastronomen. Und die «New York Times» berichtete von einer Kontroverse um Listen von Nichtgeimpften, die an lokale Behörden gehen sollten. Mithilfe der Listen sollten die Leute angeblich aufgesucht und «überzeugt» werden, sich doch noch piksen zu lassen.

Mit anderen Worten: Der Weg des Impfpasses ist voller ethischer und rechtlicher Fallen, aber die Regierung prescht unbeirrt voran, wie es vielleicht nur in einem Land möglich ist, das permanent im Krisenmodus operiert. Bilder des pulsierenden Strassenlebens von Tel Aviv gingen diese Woche um die Welt und zuvor jene von Benjamin Netanyahu, der in einem Café ein Stück Gebäck vertilgte . «Das Leben kehrt zurück», deklarierte der Präsident, der sich mitten im Wahlkampf befindet.

«Das Leben kehrt zurück», sagte Israels Präsident Benjamin Netanyahu, als er am 7. März in einem wieder geöffneten Café demonstrativ einen Kaffee trank. Foto: AFP

Auch die EU hat diese Woche ein «Grünes Zertifikat» präsentiert . Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Die EU-Variante kann nebst der Impfung auch einen negativen Corona-Test dokumentieren. Die Folgen, die an das Zertifikat geknüpft sind, kann jedes Land selbst bestimmen.

Eine Kombination aus der israelischen und der EU-Lösung könnte ein tauglicher Weg für die Schweiz sein.

Freiheit dank QR-Code

Ein PCR-Test ist ein viel weniger scharfer Eingriff als das Verabreichen eines Impfstoffs. Man könnte sich durchaus ein Festival oder ein Fussballspiel vorstellen, bei dessen Eingangskontrolle mithilfe eines QR-Codes überprüft wird, ob die Besucherinnen oder Besucher frisch getestet, geimpft oder immun sind. Dasselbe beim Betreten eines Restaurants.

Auf den ersten Blick mag es stossend erscheinen, einen Teil der Bevölkerung so zu «privilegieren». Niemand will eine Zweiklassengesellschaft. Tatsächlich aber ist die Sache umgekehrt: Dank des Nachweises könnten Geimpfte und Getestete einen grossen Teil ihrer elementaren Freiheiten wieder zurückerhalten. Veranstalter könnten ihr Programm wieder hochfahren. Die Alternative wäre, dass die Freiheiten aller länger eingeschränkt blieben, nämlich bis eine Herdenimmunität erreicht ist.

Für internationale Reisen zeichnet sich ohnehin ab, dass es nicht ohne Zertifikat gehen wird. Wer im Sommer mit dem Auto an die französische Mittelmeerküste fahren will, wird sich so oder so mit der Impffrage auseinandersetzen müssen. Dasselbe gilt für Flugreisen. Hier wird sich die Schweizer Bevölkerung wohl nach Regeln richten müssen, die ausserhalb unserer Landesgrenzen aufgestellt werden.

Acht Voraussetzungen für den Impfpass

Will man in der Schweiz eine Art digitalen «Impfpass» einführen, ist es jetzt höchste Zeit, die Vorbereitungsarbeiten voranzutreiben. Wie das Beispiel Israel zeigt, kann ein solches Programm schwere Kontroversen auslösen. Will man das vermeiden, müssen mindestens acht Bedingungen erfüllt sein:

Erstens muss genug Vakzin für alle da sein, die sich impfen wollen. Ebenso Impftermine.

Zweitens muss das Massentestprogramm funktionieren: Wer einen Test will, sollte diesen innert Minuten erhalten.

Drittens darf der Zugang zu essenziellen Grundbedürfnissen – Lebensmittelladen, Apotheke, Spital – nicht an den Impfnachweis gekoppelt werden.

Viertens müsste der Impfnachweis technisch sicher und einfach verständlich sein.

Fünftens muss man die Datenschützer von Beginn an einbinden.

Sechstens muss der Nachweis EU-kompatibel sein.

Siebtens müsste er sofort wieder ausser Kraft gesetzt werden, sobald die Durchimpfungsrate in der Schweiz hoch genug ist, um Herdenimmunität zu erreichen.

Und achtens sollte man sich schon jetzt Gedanken darüber machen, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgehen will. Bisher spricht man in der Schweiz vor allem von Erwachsenen. Israel ist auch in diesem Punkt weiter .

Es knistert in der Bevölkerung

Die Zukunft, die unser Nachrichtenchef an der kürzlichen Sitzung skizzierte, haben viele im Kopf. Es knistert in der Bevölkerung. Aber noch darf sich die Spannung nicht entladen, gefragt sind nun nochmals Geduld und eine fehlerfreie Durchführung der Impfkampagne.

Und ja, vielleicht kommen sie dann, die fiebrigen Sommermonate. Samt jenen Momenten, in denen wir uns in den Armen liegen, feiern, in den Strassen tanzen.