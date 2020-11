Erfolgreicher Kampf – Die Tigermücke ist gebodigt Vor rund zwei Jahren wurde die Asiatische Mückenart in Zürich Wollishofen entdeckt. Die Brutstätten der Tiere konnten inzwischen erfolgreich getilgt werden. Tina Fassbind

Fiese Biester: Eine Asiatische Tigermücke sticht zu. Bild: CDC ( Centers for Disease Control and Prevention )

Fachleute des Kantons Zürich sowie des Stadtzürcher Umwelt- und Gesundheitsschutzes richteten in den vergangenen zwei Jahren ein besonderes Augenmerk auf Wollishofen. Dort wurden im September 2018 Asiatische Tigermücken entdeckt. Gleichzeitig mit dem Start des Monitorings wurden auch die Anwohner des betroffenen Gebietes mit ins Boot geholt: Sie wurden gebeten, von Mai bis Oktober mögliche Brutstätten systematisch zu beseitigen, und Mückenlarven in Dolen und anderen stehenden Wasseransammlungen mit einem biologischen Mittel zu bekämpfen.

Am 21. Oktober hat das letzte Monitoring der Situation in Wollishofen stattgefunden, wie die Stadtzürcher Fachstelle am Mittwoch mitteilt. Die Resultate zeigten, dass die Massnahmen erfolgreich waren: Während 2019 noch Asiatische Tigermücken und deren Eier gefunden werden konnten, sind sie in diesem Jahr ganz verschwunden. Gestützt auf die momentane Ausgangslage gelte der Befall somit als getilgt, heisst es in der Mitteilung. Trotzdem wollen die Fachleute die systematischen Beobachtungen im kommenden Jahr weiterführen.

Buschmücken sind auch noch da

Tigermücken können Krankheiten übertragen wie etwas das Denguefieber oder das Zika-Virus, das zu gravierenden Schädigungen bei Föten führen kann, wobei die Gefahr dafür gering ist. In der Schweiz gab es bisher gemäss Mitteilung der Fachstelle noch keinen solchen Vorfall. Die Mückenart ist jedoch sehr lästig, da sie auch tagsüber stechen, was einheimische Mücken nicht tun.

Die Tigermücken sind an ihren schwarzen Hinterbeinen mit fünf weissen Ringen zu erkennen. Auch auf ihrem ihrem Rücken tragen sie eine weisse Linie. Die Insekten sind nicht grösser als ein 5-Rappenstück und sehen den im Mittelland bereits weit verbreitete Japanische Buschmücke sehr ähnlich. Buschmücken sind allerdings bedeuten grösser. Sie ist eine aggressive Stechmücke, die ebenfalls auch tagsüber Blut saugt. Ihre Stiche sind schmerzhafter als die der einheimischen Hausmücke, können grössere rote Flecken verursachen und allergische Reaktionen auslösen.