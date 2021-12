Berner Team am Spengler-Cup – «Die treibende Kraft war Raeto Raffainer» Der SCB, die SCL Tigers und der EHC Biel stellen je 8 Spieler für die «Bern Selection» am Spengler-Cup. Möglich gemacht hat diese vor allem der Sportdirektor des SC Bern. Marco Oppliger Kristian Kapp

Er hielt die Zügel in der Hand: SCB-Sportdirektor Raeto Raffainer trieb die Idee einer Berner Auswahl für den Spengler-Cup voran. Foto: Raphael Moser

Stundenlang haben Andrew Ebbett, Martin Steinegger und Marc Eichmann, die Sportchefs von Bern, Biel und den SCL Tigers, am Dienstag verhandelt. Ihre delikate Aufgabe: Spieler und Betreuer für die Berner Auswahl am Spengler-Cup zu selektionieren. Diese springt, gemeinsam mit Slovan Bratislava, für Ambri (Mannschaft in Quarantäne) und das Team Canada (Absage aus logistischen Gründen und Sicherheitsbedenken) ein.

Nun sind die Würfel gefallen. Je acht Berner, Bieler und Langnauer gehen nach Davos, dazu kommen Ambris einziger sich nicht in Quarantäne befindender Spieler, Verteidiger Juuso Hietanen, sowie der derzeit clublose frühere NHL-Stürmer Bobby Ryan. Zudem kann ein zusätzlicher Verteidiger-Platz noch besetzt werden (ganzes Team siehe Infobox). Captain des Teams ist Biels Beat Forster, seine Assistenten sind Vincent Praplan (Bern) und Flavio Schmutz (SCL Tigers). Gecoacht wird die Equipe von Biels Antti Törmänen, Berns Johan Lundskog und Langnaus Jason O’Leary amten als Co-Coaches.