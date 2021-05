Sweet Home: Einrichtungstipps – Die Tricks der Wohnprofis Ob Raumtrenner oder Totalanstrich: Diese acht cleveren Ideen von internationalen Interiordesignern können Sie nachmachen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Mit Textilien einen Raum trennen

Sanfte Grenze: Textiler Rau m trenner hinter dem Bett. Foto aus dem Portfolio von: Michelle Kelly Style

Profis können es besser! Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der alle alles können, weiss ich aus meiner Lebenserfahrung, dass Fachfrauen und -männer in vielen Dingen echt bessere Resultate bieten. Doch auch wenn Sie sich kein professionelles Interiordesign leisten können, gibt es ein paar Tricks der Profis, die Sie in einer ganz normalen Wohnung ohne riesigen Aufwand nachmachen können. Einer davon ist das Trennen eines Raumes mit Textilien.

Wie chic es aussehen kann, wenn man hinter dem Bett einfach einen Vorhang zuziehen kann, zeigt dieses elegante Beispiel der englischen Interiordesignerin Michelle Kelly. Sie hat einem Schlafzimmer zwei Bereiche gegeben: einen zum Schlafen und einen zum Ankleiden. Statt, wie die meisten von uns, einfach das Bett mit Sicht auf den Schrank zu platzieren, hat sie es mit dem Kopfende zum Schrank platziert. Der streng gefaltete, transparente Vorhang macht diese Idee elegant und schafft zwei Bereiche in einem Raum.