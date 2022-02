Backen mit Christian Seiler – Die Trost-Torte Bei der Zubereitung dieses Kuchens geht in Ihrem Herzen die Sonne auf (und in Ihrer Küche auch). Christian Seiler (Das Magazin)

Spektakulär: Orangenscheiben mit Saft und Zucker im Ofen trocknen. Foto: Silvio Knezevic

Immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, was ich an gutem Essen liebe, kommt mir das Trostmotiv in den Sinn. Ich halte mich selbst für einen ziemlich zufriedenen Menschen, aber gemessen daran, mit welcher Inbrunst ich mich über Fischsuppe, Lasagne oder ausgesuchte Süssigkeiten hermachen kann, zweifle ich an mir. Wie muss es um mein Inneres bestellt sein, wenn ich solche Freude daran finde, mich durch gutes Essen trösten zu lassen?