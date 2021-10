Kommentar zur Covid-Abstimmung – Die Trychler liefern Spektakel – und überrumpeln die Medien Sie halten Mahnwachen, sie posieren in Trachten: Bilder von Demonstrationen dominieren den Kampf um das Covid-Gesetz. Das Wichtigste dabei geht aber oft vergessen. Fabian Renz

Man könnte die Nachricht für Satire halten. «Mindestens 27’500» und «höchstens 38’000» Personen hätten diesen Samstag an der Demonstration der Corona-Skeptikerinnen und -skeptiker in Bern teilgenommen, liess der Berner Forscher Michael Mäder am Mittwoch verschiedene Medien wissen.

Zuvor war unter Befürworterinnen und Gegnern des Covid-19-Gesetzes ein Zahlenstreit ausgebrochen: Waren es bloss «einige Tausend» oder doch gar gegen 100’000 Teilnehmende? So lautete die Kernfrage der hitzigen Debatte, die sich über Tage hinzog und auch in seriösen Zeitungen befeuert wurde. Wissenschaftler Mäder setzte schliesslich den vorläufigen Schlusspunkt, indem er eine Videoaufnahme aus der Berner Schauplatzgasse einer ausgeklügelten digitalen Analyse mit anschliessender Hochrechnung der gezählten Personen unterzog.