Zmittag im Daizy in der Binz – Die Tücken des Mittagsbuffets Wer sich das Menü am Buffet selber zusammenstellt, braucht Disziplin. Im Diner Daizy kam diese unserer Autorin abhanden. Meinung Tina Fassbind

Von allem hats reichlich und in vielen Geschmacksrichtungen: Das Buffet im Daizy in der Binz. Foto: Ela Çelik

Wir sind verwirrt, mein Begleiter Igor und ich. Sollen wir einfach einen Teller nehmen und uns am Buffet bedienen, oder bekommen wir noch Instruktionen, wie das hier alles läuft? Irgendwie scheinen wir die Einzigen zu sein, die das System noch nicht kennen. Wie bestellt und nicht abgeholt stehen wir mitten im Daizy, während um uns herum alles wuselt. «Lass uns mal einen Tisch suchen und abwarten, was passiert», schlage ich vor.

Das Lokal ist gut gefüllt mit Leuten, die hier ihre Mittagspause verbringen. Es passt zur Binz und zu den ganzen Büros in diesem Quartier, das Konzept im Bar-&-Diner-Teil des Betriebs: Am Mittag gibts Speisen vom Buffet für die Eiligen, am Abend à la carte, um den Tag etwas gemütlicher ausklingen zu lassen. «Viel Industrial Chic hier», sagt Igor. Ich stimme ihm zu. Die hohen Räume sind elegant und schnörkellos. Alles wirkt sehr luftig – und sehr geschäftig.