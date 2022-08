Sponsoringvertrag abgeschlossen – Die UBS zahlt der ETH Zürich 40 Millionen Die Grossbank will der Hochschule helfen, Junge für die technischen Fächer und Start-ups zu begeistern. Das Engagement erinnert an eine umstrittene Aktion vor zehn Jahren. Pascal Unternährer

Baufinanzierung: Die UBS leistet 20 Millionen Franken an einen Neubau auf dem Campus Hönggerberg. Archivfoto: Urs Jaudas

Zweimal 20 Millionen Franken: Die UBS hat sich verpflichtet, die ETH Zürich in den nächsten zehn Jahren mit Geldmitteln in Höhe von bis zu 40 Millionen zu unterstützen, wie die Grossbank in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.