Ausfall wegen Herzoperation – Die überragende Bedeutung von Thomas Jordan Seit fast einem Jahrzehnt steht der SNB-Präsident im Kreuzfeuer. Alle Kritik scheint an ihm abzuprallen. Nun musste er sich am Wochenende überraschend am Herz operieren lassen. Markus Diem Meier

Gibt der Nationalbank seit fast zehn Jahren wie noch kaum jemand vor ihm die Richtung vor: Präsident Thomas Jordan an einer Pressekonferenz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Meldung am frühen Montagmorgen kam völlig überraschend: Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), musste nach einer Routineuntersuchung operiert werden – am Herz, wie aus verlässlicher Quelle zu erfahren ist.

Aus diesem Grund fällt Jordan vorerst als SNB-Präsident aus. Die Nationalbank schreibt in ihrem Communiqué, Jordan werde nach einer unbekannten Erholungszeit seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen, nach dem Eingriff befinde er sich in guter Verfassung. Die Amtsgeschäfte nehmen in der Zwischenzeit die übrigen Mitglieder des Präsidiums wahr: Andréa Maechler und Fritz Zurbrügg sowie die Stellvertreter von Jordan, Maechler und Zurbrügg.