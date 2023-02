Piqué zieht vor Gericht – Die umstrittene Tennisehe endet im Rosenkrieg Der Fussballstar wollte den Davis-Cup revolutionieren und versprach einen Geldsegen, nun hat der Tennis-Weltverband die Notbremse gezogen. Die pikanten Hintergründe. Simon Graf

Strahlemann in grossen Nöten: Gerard Piqué. Foto: Pablo Cuadra (Getty Images)

Das Leben des Gerard Piqué ist gerade etwas turbulent, obschon er seine Fussballkarriere beim FC Barcelona vor drei Monaten auf einen Schlag beendete. Seine Trennung von Shakira im Sommer 2022 hallt immer noch nach. In ihrem neusten Hit verunglimpfte die kolumbianische Sängerin ihren Ex, mit dem sie zwei Söhne hat. Piqués neue Freundin Clara Chia Marti muss sich gerade wegen Panikattacken in einer Privatklinik in Barcelona behandeln lassen, weil sie so sehr unter den Anfeindungen gegen sie auf den sozialen Medien leidet. Und zum privaten Rosenkrieg kommt auch noch ein geschäftlicher.