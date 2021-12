Reportage aus der SBB-Serviceanlage – Die unbekannte Seite der S-Bahn Bioreaktor leeren, Quarzsand einfüllen: Während wir schlafen, werden bei Winterthur pausenlos Züge parkiert und fit gemacht. Weil das viel Platz braucht, gibt es ein Problem. Martin Huber

Blick auf die Service- und Abstellanlage Oberwinterthur. Foto: Ela Çelik

Zum Patienten gehts per Velo. In flottem Tempo kurvt ein Mitarbeiter in oranger Sicherheitsbekleidung durch die hell erleuchtete Riesenhalle. «Man ist viel unterwegs in einer Nacht, und es zieht sich», erklärt Matthias Bürgin, 31, Leiter Produktionstechnik in der SBB-Serviceanlage Oberwinterthur.

Der Patient, zu dem der Mann an diesem späten Montagabend radelt, ist 150 Meter lang und tonnenschwer – eine Zürcher S-Bahn. Der Koloss steht neben zwei weiteren S-Bahn-Zügen auf einem untertunnelten Gleis in der Servicehalle. Dort werden jede Nacht Zürcher S-Bahnen gewartet und gereinigt. 110 Techniker und 50 Reinigungsmitarbeitende sind in der SBB-Anlage in Oberwinterthur beschäftigt.