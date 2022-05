Matriarchat im Tierreich – Die ungewöhnlichste Affenkönigin Erstmals in der 70-jährigen Geschichte des Takasakiyama-Zoos in Japan führt ein Weibchen eine Makakengruppe an – sogar über eine Paarungssaison hinweg. Wie macht Yakei das? Thomas Hahn aus Tokio

Majestätischer Blick: Das Makakenweibchen Yakei (links). Foto: Thomas Hahn

Die Königin liegt auf der hohen Mauer, mit dem Hintern zum Publikum. Satoshi Kimoto, Makaken-Experte vom Takasakiyama-Naturzoo in Oita, zeigt über den Sandplatz und am Klettergerüst aus Baumstämmen vorbei auf einen Vorsprung. Das also ist Yakei, die berühmteste Äffin Japans, das erste weibliche Gruppenleittier in der 70-jährigen Geschichte des Zoos, eine biologische Sensation. Sie hat es sich zwischen zwei anderen Makaken bequem gemacht. Links sei Yakeis Tochter, sagt Kimoto, rechts eine ältere Bewunderin. Sorgfältig suchen die beiden das Fell der Chefin nach Verunreinigungen ab, während diese sich wie bei einer Massage zu entspannen scheint.