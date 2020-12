Digitalisierte Vorlesungen – Die Uni Zürich verlängert den Corona-Modus bis in den Sommer Wenn bis Januar kein Wunder passiert, bleiben die Hörsäle im nächsten Semester leer. Der Rektor will aber die Folgen des Fernbetriebs lindern. Marius Huber

«Wir müssen modernere Lernformen finden »: Michael Schaepman, seit diesem Sommer Rektor der Universität

Zürich. Foto: Sabina Bobst



Der neue Rektor der Universität Zürich, Michael Schaepman, will keine Fernuni leiten. Das sei «unlustig», sagt er nach den ersten hundert Tagen im Amt (hier geht es zum Porträt von Schaepman). Und doch muss er wegen der Corona-Pandemie genau das tun – auch in absehbarer Zukunft: Das Frühjahrssemester, das im Februar beginnt, werde fast ausschliesslich über digitale Kanäle im Fernunterricht stattfinden, kündigt er an. Die Uni hat sich laut Schaepman aus praktischen Gründen dazu entschieden. Es sei einfacher, kurzfristig vom Online- auf den Präsenzbetrieb umzustellen als umgekehrt.