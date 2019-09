Die Unwiderstehliche

Man kann es nicht anders sagen: «Dr. Ruth» ist ein Ereignis. Beim Interviewtermin in Zürich füttert sie «die Frau von der SonntagsZeitung» zwischendurch mit Keksen, die eigentlich sie zum Kaffee bekommen hat. Sie tätschelt ihr fürsorglich die Hand, als würde man sich schon ewig kennen. Und zum Schluss fragt sie spitzbübisch: «Und jetzt wollen Sie sicher noch ein Promiselfie, nicht wahr?» Amerikas berühmteste Sexberaterin Ruth Westheimer braucht keine fünf Minuten – und schon hat sie ihr Gegenüber im Sack.

Zum Treffen erscheint die 91-Jährige adrett frisiert, in keckem Himbeerrot und nachtblauen Sneakers. Kaum hat man sich gesetzt, übernimmt sie die Gesprächsführung und hält einem das «People»-Magazin vor die Nase. «Das will ich Ihnen unbedingt zeigen!» Zielsicher blättert sie zum Artikel «100 Gründe, Amerika zu lieben» und tippt mit dem Finger auf ein Bild von sich. «Das bin ich, auf Platz 81», sagt sie strahlend. Doch die Pointe kommt erst.

Auf dem Flug von New York in die Schweiz sass Westheimer neben einem kleinen Schreihals. «Also habe ich der Stewardess das ‹People›-Magazin gezeigt.» Diese wusste zwar nicht genau, wer die alte Dame auf Platz 81 ist, aber sie begriff: very important person an Bord. Westheimer liess einmal mehr ihr entwaffnendes Wesen wirken – und schwups, «sass ich in der Businessklasse».

Mit 10 Jahren Vollwaise, als Teenager Scharfschützin

Westheimer ist keine Selbstvermarkterin aus purem Kalkül. Im Gegenteil: Die 1 Meter 44 grosse Dame musste schon früh lernen, wie man sich Chuzpe antrainiert. Warum sie trotz allem – oder gerade deswegen – ein optimistischer Geist geblieben ist, erörtert nun der Dokfilm «Ask Dr. Ruth», für den sie sich auf den Spuren ihrer Vergangenheit begleiten liess.

1938 wurde sie von ihren Eltern, beide deutsche Juden, in weiser Voraussicht mit einem Kindertransport ins appenzellische Heiden geschickt. Anfangs schrieben sie einander oft, irgendwann blieben die Briefe der Eltern aus. Sie wurden im KZ ermordet. Im Alter von zehn Jahren stand Ruth Westheimer als Vollwaise da. Eine Erfahrung, die ihr Leben nachhaltig prägen sollte: Schlimmeres konnte ihr ab da nicht mehr passieren – also stürzte sie sich aufs Leben.

Nach dem Krieg kam sie als Staatenlose nach Palästina und liess sich von der zionistischen Untergrundorganisation Hagana zur Scharfschützin ausbilden. Bei einem Einsatz explodierte direkt neben ihr eine Bombe, und sie verlor beinahe beide Füsse, aber nichts konnte sie mehr einschüchtern. Mit Anfang 20 ging sie mit ihrem ersten Mann nach Paris, mit ihrem zweiten emigrierte sie nach New York. Dort heiratete sie später erneut, diesmal ihren langjährigen Partner Manfred Westheimer, sie bekam zwei Kinder, studierte Psychologie und machte ihren Doktor in Soziologie, bevor sie Anfang der 1980er als Sexberaterin Geschichte schreiben sollte.

Damals trieb den Amerikanern schon das Wort «Vagina» die Schamröte ins Gesicht. Der kleinen Frau mit dem auffallend deutschen Akzent alias Dr. Ruth war das egal. Sie tat, was keiner vor ihr gewagt hatte. In Radiosendungen, Zeitungen und im Fernsehen sprach sie explizit über Selbstbefriedigung, Erektionsstörungen oder Vibratoren. Und auf einmal wollten Millionen Amerikaner nur noch über Sex reden.

Vorwärts blicken statt in der Vergangenheit wühlen

Heute ist Westheimer so etwas wie eine Kultfigur, zumindest für die Generation Ü-40. Was Sexratschläge betrifft, haben längst andere ihren Platz eingenommen. Westheimer quittiert das mit einem Schulterzucken. Mit Schamlippenkorrekturen oder Transgenderfragen kann sie eh wenig anfangen. «Es gibt Dinge, mit denen ich mich in meinem Alter nicht mehr befassen mag.» Solange es um Haltungen geht, hat sie immer eine Antwort parat. Wirds persönlich, stellt sie lieber auf stur.

«Nächste Frage», sagt sie dann schnippisch und tut so, als würde sie sich aufregen. Irgendwann redet sie dann doch, ein bisschen. Will man etwa wissen, ob sie schwache Momente überhaupt zulässt, antwortet sie mit den Ergebnissen einer Studie, die sie selbst publiziert hat: Keines der Waisenkinder, die mit ihr in Heiden gewesen seien, sei depressiv oder drogenabhängig geworden, es habe sich auch keiner umgebracht – trotz des schweren Schicksalsschlags. Und wie schafft man das?

«Ich habe mir gesagt: So, jetzt ziehe ich unter gewisse Dinge einfach einen Schlussstrich», sagt Westheimer. Ihr Rezept gegen alle Widrigkeiten: «Take a sponge and wipe it off.» Nimm einen Schwamm und wisch sie weg. Vorwärts blicken statt in der Vergangen­heit wühlen. Tatsächlich scheint Westheimers Leben der beste Beweis dafür, dass man mit dieser Strategie zufrieden alt werden kann.

Bevor die 91-Jährige ihre Charmeoffensive beim nächsten Journalisten startet, flirtet sie noch schnell mit dem Fotografen, der in die Hocke geht, um den richtigen Winkel für das Bild zu finden. Dr. Ruths süffisanter Kommentar: «Ich mag es, wenn Männer vor mir auf die Knie gehen. Schreiben Sie das!»

Der Dokfilm «Ask Dr. Ruth» läuft vom 2. bis 4. Oktober am Zurich Film Festival. Offizieller Kinostart: 17. Oktober



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App