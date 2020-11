Die Stadt erwartet eine hohe Stimmbeteiligung

Die Stimmbeteiligung in der Stadt Bern dürfte relativ hoch liegen. Die Stadt teilte am Samstag mit, dass 49 500 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger brieflich abgestimmt haben. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 55 Prozent. Die Stadtkanzlei erwartet, dass die Stimmbeteiligung am Ende bei den Abstimmungen bei rund 60 Prozent liegen wird. Die Beteiligung bei den Wahlen dürfte laut der Stadt bei 52 bis 56 Prozent liegen. Dieser Wert liegt tiefer, weil ein Teil der Stimmbürger zwar den Zettel zu den Abstimmungen abgibt, aber nicht an den Wahlen teilnimmt. Zum Vergleich: Vor vier Jahren lag die Stimmbeteiligung bei den Wahlen für das Stadtpräsidium bei 51,7 Prozent.