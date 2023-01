Krieg in der Ukraine – Die USA sind wütend auf Scholz Das Weisse Haus hat sich in ungewohnter Schärfe in Berlin gemeldet: Washington ist offenbar besonders verärgert darüber, dass die deutsche Regierung öffentlich Bedingungen für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine gestellt hatte.

Stefan Kornelius

Verursacht Unmut: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und ein Leopard 2-Panzer auf einem deutschen Truppenübungsplatz im Oktober. Foto: David Hecker (Getty Images)

Deutschlands Verbündete in der Nato haben mit offenem Unverständnis oder kaum verhohlener Wut auf die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert, vorerst keine Leopard-Panzer für die Ukraine zuzusagen. Besonders scharf fiel der Ton in der US-Regierung aus, deren Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag in Berlin und am Freitag in Ramstein vergeblich versucht hatte, eine Zusage für die Lieferung von Leopard 2 zu erhalten. Dabei geht es nicht nur um einen konkreten deutschen Beitrag mit Kampfpanzern aus dem Arsenal der Bundeswehr, sondern vor allem um die Exportfreigabe, die Berlin nach den deutschen Rüstungsexportregeln für bereits ins Ausland gelieferte Panzer erteilen muss.