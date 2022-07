Nasa-Mission Artemis – Die USA wollen zurück auf den Mond – um zu bleiben Diesmal geht es um mehr, als nur eine Flagge aufzustellen. Eine Astronautin soll 50 Jahre nach dem Apollo-Programm den Weg für eine Mondbasis ebnen. Nur: Warum? Peter Michael Schneider

Mondgöttin Artemis folgt auf Lichtgott Apollo: Die neue Mondrakete Space Launch System wartet am Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Foto: John Raoux (AP Photo/Keystone)

Wenn man ins Unbekannte aufbrechen will, ist es ratsam, jemanden zur Erkundung vorauszuschicken. So hält es auch die Nasa: Vergangene Woche schickte die US-Raumfahrtbehörde den nur 35 Kilogramm schweren Capstone-Satellit ins All. Er soll sich in den kommenden vier Monaten allmählich zum Mond schwingen und dort in einen lang gezogenen Orbit um den Erdtrabanten einschwenken.