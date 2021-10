Zürcher Podium zur Ernährung – Die Veganerin und der Genussprediger waren sich erstaunlich einig Im vollen Kaufleuten-Festsaal debattierten am Donnerstag vier hochkarätige Gäste über die Zukunft der Ernährung. Die prägnantesten Aussagen. Claudia Schmid (Text) , Urs Jaudas (Fotos)

Konnten am TA-Podium auch lachen: Dominik Flammer, Nadja Lang, Mark Schneider, Mario Stäuble und Meret Schneider (v.l.n.r.).

Essen hat sich zum Megathema entwickelt. Ein Foodhype jagt den nächsten, Ernährungsgewohnheiten ändern sich in rascher Folge. Fleisch- und Milchprodukte stehen in Zeiten des Klimawandels besonders im Fokus, denn tierische Proteine sind etwa für die Hälfte der ernährungsbedingten Umweltbelastungen verantwortlich. Wohin führt das? Was sind unsere Vorlieben der Zukunft? Wie werden wir uns in zehn oder zwanzig Jahren ernähren?

Am Podium des «Tages-Anzeigers» im Kaufleutensaal debattierten am Donnerstagabend unter der Leitung von Co-Chefredaktor Mario Stäuble vier prominente Gäste: