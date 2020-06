Ein Foto eines Computerbildschirms zeigt den Tweet und die Warnung, die Twitter auf dem Tweet des US-Präsidenten Donald J. Trump platziert hat. Der Tweet von Präsident Trump deutete an, dass Plünderer in Minneapolis, Minnesota, erschossen werden könnten.

Ein Foto eines Computerbildschirms zeigt den Tweet und die Warnung, die Twitter auf dem Tweet des US-Präsidenten Donald J. Trump platziert hat. Der Tweet von Präsident Trump deutete an, dass Plünderer in Minneapolis, Minnesota, erschossen werden könnten.

Mr. Snyder, Anfang Juni ist es zum ersten Mal passiert, dass Twitter einen Tweet von Donald Trump versteckt hat. Die Nachricht «Wenn geplündert wird, wird geschossen», die er an Demonstranten richtete, sei «gewaltverherrlichend». Kommt die Liebesbeziehung zwischen Trump und sozialen Medien in die Krise?

Eine Figur wie Donald Trump ist ja nur denkbar in der digitalen Welt. Dort kann er seine Fähigkeiten gezielt einsetzen, nämlich zu spalten und anzustacheln. Dort fühlt er sich wohl, weil es eine Welt ist, in der es keine Werte gibt, so wie die Wahrheit, ein Wert, den er nicht teilt. Eine Welt, in der er seinen Fiktionen freien Lauf lassen kann. Jetzt hat Twitter immerhin angefangen, seine Tweets auf Verstösse zu prüfen.