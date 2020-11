Unikum im Kanton Zürich – Die vergessene Dübelfabrik von Dorf Im Weinland hat eine der letzten Dübelfabriken der Schweiz überlebt. Die Exotin trotzt Billigimporten bisher ebenso wie Corona. Martin Huber

Ungewöhnliches Firmenschild am Rand von Dorf im Flaachtal: Die Dübelfabrik steht an einem speziellen Ort. Foto: Urs Jaudas

Der Wegweiser steht etwas windschief in einer Wiese neben dem Fahrsträsschen zwischen Andelfingen und Dorf im Flaachtal. «Ruff AG Dübelfabrikation» steht auf dem weissen Pfeil geschrieben, wer ihm folgt, kommt an einen Ort, an dem man zuletzt eine Fabrik erwarten würde: an einen Waldrand oberhalb von Dorf, mitten in der ländlichen Abgeschiedenheit des Weinlands, zwischen Äckern, Wiesen und Reben.

«Wer uns kennt», sagt Jonas Ruff, «der findet uns.» Der 58-jährige Schreiner ist Inhaber einer Fabrik, wie es sie kaum mehr gibt: «Wir sind die einzige Dübelfabrik im Kanton Zürich und eine der letzten drei in der Schweiz», sagt er. Daneben stellen nur noch zwei Betriebe im Kanton Bern die geriffelten runden Holzstifte her, die dazu dienen, zwei Holzstücke zusammenzuhalten.

Früher eine Champignonzucht

Den Kleinindustriebetrieb gegründet hat Jonas Ruffs Vater 1960. Dieser hatte zuvor in dem Gebäude oberhalb von Dorf eine Champignonzucht betrieben. Als ihn ein befreundeter Möbelhersteller auf das damals offenbar vielversprechende Geschäft der Dübelproduktion aufmerksam machte, sattelte er um.

Sohn Jonas stieg nach der Schreinerlehre ebenfalls in den Betrieb ein und übernahm ihn später. Derzeit beschäftigt die Ruff Dübelfabrikation AG drei bis vier Personen – je nachdem, wie viel Arbeit gerade anfällt.

Seit 1960 stellt die Ruff AG in Dorf bei Andelfingen Dübel her. «Manchmal auch Fahnenstangen», sagt Inhaber Jonas Ruff. Foto: Urs Jaudas

Über den Geschäftsgang könne er nicht klagen, sagt Dübelmacher Ruff, als er durch die 500 Quadratmeter grosse Produktionshalle führt. Während des Lockdown sei es zwar vorübergehend schwierig geworden, aber danach hätten die Aufträge konstant angezogen, mittlerweile laufe es wieder so wie vor Beginn der Pandemie.

Dübel seien keineswegs ein Auslaufmodell. Die Stifte braucht es nach wie vor, sei es für Fenster, Türrahmen, Tische, Stühle oder Schränke.

40 bis 50 Tonnen Dübel pro Jahr

Pro Jahr verarbeitet Ruffs Betrieb 200 bis 300 Kubikmeter Holz – meist getrocknete Rotbuche – und stellt daraus 40 bis 50 Tonnen Dübel sowie Tausende Laufmeter Rundhölzer im Durchmesser von 3 bis 80 Millimeter her. Der Grossteil der Ware geht an den Fachhandel, welcher die Handwerker beliefert – Schreinereien, Zimmereien und Fensterbauer, aber auch Schulen und Bastelläden.

Bei der Dübelproduktion bleibt ein beträchtlicher Teil des eingesetzten Holzes als Sägespäne übrig. Ruff heizt damit die Fabrik, die Trocknungsanlage und das Wohnhaus. Zudem presst er aus den Spänen Heizbriketts, die er weiterverkauft.

Viel Handarbeit gefragt

In der Fabrikhalle ist es warm, eine Maschine rattert, es riecht nach Holz. «Bei der Dübelproduktion ist viel Handarbeit gefragt», erklärt Ruff. Ein Angestellter mit Kopfhörern ist gerade dabei, Holzblock um Holzblock in die lärmige Maschine zu schieben. Die sogenannte Dünnschnitt-Gattersäge zerkleinert die Blöcke zu dünnen Brettchen.

«Dübelproduktion verlangt viel Handarbeit», sagt Jonas Ruff, hier vor einem der sogenannten Dübel-Ablängautomaten. Foto: Urs Jaudas

In einem nächsten Schritt werden diese Brettchen von einer Rundstabfräsmaschine bearbeitet, schliesslich folgt der Dübel-Ablängautomat. Nach und nach schiebt Ruff Rundhölzer in diese Maschine – Sekundenbruchteile später purzeln fertige Dübel in die bereitstehenden Plastikeimer.

Über zwanzig Säge- und Fräsmaschinen stehen in der Fabrik. Ruff hat sie in ganz Europa zusammengekauft und selber instand gestellt. Die meisten stammen aus den 1970er- und 1980er-Jahren und werden heute nicht mehr hergestellt.

Die Dübel werden in einer Trommel entstaubt und kommen dann in die Sortieranlage. «Qualitätskontrolle ist unsere Lebensversicherung», sagt Ruff: «Jeder Dübel muss kontrolliert werden.» Er selber, seine Frau oder ein Angestellter sitzt jeweils stundenlang vor dem Förderband und prüft mit Argusaugen die vorüberziehenden Stifte auf allfällige Mängel. «Das sind an einem Tag schon ein paar Hundert Kilo», sagt der Firmeninhaber. Erst nach dieser Kontrolle werden die Dübel in 10-Kilo-Säcke abgepackt, die an die Kunden gehen.

Qualität und Präzision sind eine Art Lebensversicherung der Fabrik, entsprechend grosses Gewicht hat die Qualitätskontrolle. Foto: Urs Jaudas

Preisdruck durch Importe

Nur mit gleichbleibender Qualität könne er sich von der billigeren Konkurrenz aus dem Ausland abheben, sagt Ruff. «Im Ausland werden Preise geboten, mit denen wir nicht mithalten könnten.» Zu schaffen machen ihm vor allem Massenproduzenten aus Polen, Tschechien, Rumänien oder China.

Doch weil sich der Kleinbetrieb im Verlauf der Jahre eine Nische erobert hat, kann er sich noch gegen die Konkurrenz behaupten. «Unser Vorteil liegt darin, dass wir schnell liefern und flexibel auf Kundenwünsche reagieren können», sagt Ruff. Nähe zur Kundschaft und schnelle Lieferung seien neben dem Preis oft ein wichtiges Verkaufsargument.

Abgepackt in 10-Kilo-Säcke, werden die Dübel an die Kundschaft ausgeliefert. Foto: Urs Jaudas

Grillspiesse – und Mikado-Stäbchen

Eine weitere Überlebensstrategie von Ruff heisst Diversifizieren. So stellt er auch Rundstäbe her, die vor allem von Bastelläden und Schulen nachgefragt werden. Grillspiesse und Handläufe für Treppengeländer hat er ebenfalls im Angebot. Und Fahnenstangen. «Ein Spezialauftrag einer Drechslerei», sagt Ruff, als er auf drei dicke Stangen deutet, die in der Fabrik bereitliegen. «Das ist das Maximum, das unsere Maschinen leisten können.»

Umgekehrt können sie selbst hauchdünne 3-Millimeter-Hölzer fräsen. Ruff zeigt auf eine weitere bereitstehende Lieferung, die in den nächsten Tagen an einen Duftstäbchenproduzenten in der Schweiz geht.

Früher hatte er sogar Holzstricknadeln im Sortiment, doch damit ist mittlerweile Schluss, sie würden kaum mehr nachgefragt. Aufgegeben hat er auch die Produktion von Mikado-Stäbchen: «Sie kommen mittlerweile fertig angemalt aus dem Ausland.»