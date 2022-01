Zürcher Justiz geht neue Wege – Die vergessenen Opfer von Straftaten Frauen und Kinder von Gefangenen werden vom Staat oft alleingelassen. Das soll sich ändern. Die Pöschwies baut sogar einen Indoor-Spielplatz. Liliane Minor

Wer in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies jemanden besuchen will, bekommt als Allererstes die geballte Staatsmacht in Stahl und Beton präsentiert. Der einzige Zugang zum Gefängnis ist eine winzige und doch unzerstörbar wirkende graue Schiebetür, eingelassen in eine hohe Mauer aus Beton – es ist ein Tor wie in einem schlechten Film.