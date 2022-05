Reportage aus Kiew – Die verlorene Jugend Vor allem die jungen Ukrainer spüren, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war – und nichts so sein wird, wie erhofft. Über zerschossene Pläne und zerplatzte Träume. Christoph Koopmann (Text) , Fedir Petrov (Fotos)

Anna hatte sich auf den Frühling gefreut, aufs Joggen im Wald. Dort liegen jetzt Landminen.

Es war sehr früh, fünf Uhr vielleicht. Für Studenten eher späte Nacht. Sie sollten um diese Zeit doch eigentlich erst nach Hause kommen vom Feiern und Saufen und Knutschen. Aber Bogdan war zu Hause geblieben, in seiner Plattenbauwohnung in Kiew, denn er hatte wie viele in seinem Land schon geahnt, dass Vergnügen bei dem, was nun kommen würde, das Allerletzte wäre, woran zu denken ist.