Geheime Zeichnungen – Die versteckten «Easter Eggs» in der Landeskarte In Schweizer Landeskarten haben Kartografen zum Scherz heimlich Zeichnungen eingeschleust. Zwei dieser sogenannten Easter Eggs finden sich auch in der Nähe von Zürich. Martin Huber

Einsam steht das Flugzeug vor dem Gate A in Kloten – obwohl es eigentlich gar nicht dort stehen dürfte. Zumindest wenn es nach den strengen Regeln des Bundesamtes für Landestopgrafie Swisstopo für die Gestaltung von Landeskarten geht. Doch ein Swisstopo-Kartograf hat sich 2007 klammheimlich über die Vorschriften für Signaturen hinweggesetzt und den schwarzen Jet am Flughafen Zürich in die Landeskarte 1:25’000 hineingeschmuggelt. Erst bei der Neuauflage des Blattes 2012 fiel der «illegale» Flieger auf, worauf er aus der Karte gelöscht wurde.