Corona-Festspiele im Schauspielhaus – Die Viren singen ihr Lied Das Theater ist auch ein Konzert. Es geht im Schauspielhaus weiter mit den Corona-Passionsspielen. Stefan Busz

Nicolas Stemann (im weissen Gewand) gibt den Ton in Corona-Zeiten an. Foto: Gina Folly

Es gab die Corona-Passionsspiele Vol. 1, das war im Frühling vor einem Jahr. Wir waren damals gerade im ersten Lockdown, und Nicolas Stemann, Co-Leiter des Zürcher Schauspielhauses, orchestrierte den Text zur Zeit. Er schrieb: «Ich bleib zu Hause / Und mach mal Pause / Ich mach ne Sause / Und trink ne Brause / Denn ich hab Internet.»

Es tönte alles nach einem kleinen Projekt. Improvisiert. Spontan. Im Stil eines Lockdown-Tagebuchs.

Die Krise machte keine Pause. Also kamen mit der Zeit neue Lieder, neue Szenen dazu. Es gab die Corona-Passionsspiele Vol. 2 (im Herbst) und Corona-Passionsspiele Vol. 3 (in diesem März), vor Publikum und per Stream. Jetzt sind Ende Monat die Corona-Passionsspiele Vol. 4 angesagt. Nicolas Stemann sagt: Irgendwie wurden die Inszenierungen immer düsterer. Und diesmal könnte ein Song hinzukommen, der gar nicht schön tönt. Mit der Neuen Deutschen Welle kommt man nicht gegen die dritte Welle an.