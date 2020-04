Zürcher Spitex ist stand-by – Die Virus-Kiste steht bereit Am meisten fürchtet die Limmattaler Spitex-Mitarbeiterin Ursina Siegrist die Personalnot. Denn weniger Betreuung könnte schlimme Folgen haben. Hélène Arnet

Die «Corona-Nurse»: Ursina Siegrist hat zusammen mit ihrer Chefin ihre Spitex-Organisation auf den Umgang mit Corona vorbereitet. Bilder: Urs Jaudas

In Ursina Siegrists Büro steht ein grauer Koffer, auf dem ein spezielles Verbotsschild gezeichnet ist. Es zeigt in rotem Rund ein stilisiertes grünes Coronavirus. Daneben steht «Virus-Kiste». Sie enthält Schutzmasken, Isolierschürze, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Schutzbrillen und Schuhüberzieher. Der Koffer ist für Mitarbeitende der Regio-Spitex Limmattal gedacht, wenn sie Menschen zu Hause besuchen, die an Covid-19 erkrankt sind.