Interview zum Kosmos-Ende – «Die Vorhänge zu, alles dunkel: Surreal. Huere surreal» Bruno Deckert und Martin Roth haben das Kulturhaus Kosmos mitgegründet. Im Gespräch erklären sie, was schiefging – und wer aus ihrer Sicht verantwortlich ist. Mario Stäuble

Sie wehren sich gegen die Kritik, das Projekt Kosmos sei unrealistisch gewesen: Martin Roth (links) und Bruno Deckert, hier in der Buchhandlung Sphères. Foto: Silas Zindel

Bruno Deckert (72) und Martin Roth (56) sind aufgewühlt. Der bekannte Zürcher Buchhändler und der Kommunikationschef einer Flüchtlingsorganisation gehören zu den Gründern des Kulturhauses Kosmos, das am Montag in Konkurs gegangen ist. Deckert, der bereits die Bar und Buchhandlung Sphères aufgebaut hat, war der intellektuelle Kopf hinter dem Konzept – und Roth der erste Geschäftsführer. Beide zogen sich nach einem Konflikt mit anderen Aktionären aus dem Projekt zurück. Das Gespräch findet in Deckerts Büro statt, zwei Etagen über dem Sphères.