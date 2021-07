Probefahrt Mercedes-Benz EQS – Die (vorläufige) Speerspitze

der E-Mobilität Der Mercedes EQS bringt den Elektroantrieb in die automobile Oberklasse – zwei Dinge, die erstaunlich gut zusammenpassen. Dave Schneider

Der EQS ist das erste Modell auf einer neuen Plattform, die speziell für luxuriöse Elektroautos konzipiert wurde. Bild: Daimler

Stille ist Luxus. Flüsterleise geht es gemütlich dahin, während die traumhafte Kulisse des Vierwaldstättersees am Fenster vorbeizieht. Ruhe, Entspannung, sich von der Aussenwelt abkapseln – das wünschen sich Kunden der automobilen Oberklasse. Natürlich abgesehen von weniger romantischen Faktoren wie Status, Statement, Leistung und Hightech. All das zusammen bietet nun der Mercedes EQS: Er ist die erste Oberklasselimousine mit reinem Elektroantrieb und setzt in diesem Bereich standesbewusst neue Standards. Und er zeigt, dass Elektro und Luxus zwei Dinge sind, die wunderbar zusammenpassen.