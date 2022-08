Krieg in der Ukraine – Die wahre Bedeutung der brennenden Weizenfelder Als Wladimir Putin in der Ukraine die Kornfelder anzünden liess, wollte er damit nicht nur Chaos säen. Denn wer den Weizenhandel beherrscht, hat auch die Welt in der Hand, wie die bewegte Geschichte von Chicago zeigt. Fabian Fellmann aus Chicago

Um zwei Uhr morgens riss das Telefon Brian Splitt in Chicago aus dem Schlaf. Er wusste sofort, was geschehen war: Es war der 24. Februar 2022, soeben waren russische Panzer und Truppen in der Ukraine eingefallen. Splitt war in Sicherheit, über 8000 Kilometer von Kiew entfernt. Doch über den Krieg war er bestens informiert: Er handelt mit landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Weizen, Mais und Soja.

Der Kriegsbeginn stellte die nächsten Ernten in der Ukraine infrage, eines der weltgrössten Produzenten von Weizen, Mais und Sonnenblumenöl. Also schossen in Chicago, der grössten Börse für solche Rohstoffe, die Preise in die Höhe. Diese Gelegenheit wollten die amerikanischen Getreidebauern, Splitts Kundinnen und Kunden, ergreifen. «Einige haben über Optionen gleich ihre Ernten der nächsten Jahre verkauft», sagt er. «Bei Krisen hat es mehr Volatilität auf dem Markt», fügt er hinzu und meint damit: Die Preise schwanken dann stark. «Volatilität bedeutet für uns Geschäftsgelegenheiten», sagt Splitt. In Chicago werden mehr Rohstoffe gehandelt, wenn Krisen die Welt erschüttern.

Wenn Dürrewellen ganze Ernten verdorren lassen, wenn Kriege die Bauern am Pflanzen und Ernten hindern, wenn Feuer die Felder vernichten – immer dann muss Splitt zu Hochform auflaufen. Er weiss, wie es ist, im Krieg zu sein, hat selbst als Marine im Irak gedient. Nun macht die ukrainische Bevölkerung Ähnliches durch, und bei ihm in Chicago boomt das Business. An Splitt prallt das nicht einfach so ab, aber er sagt nur: «Ich fokussiere auf meine Aufgabe, auf meinen Job.»

Krisengewinnler oder Dienstleister?

Den Vorwurf des Krisengewinnlers hat auch Steven Gersten in seinen 35 Jahren als Rohstoffhändler oft zu hören bekommen, und er reagiert allergisch darauf. «Hören Sie: Wir haben in Chicago einen Markt geschaffen, auf dem sich Käufer und Verkäufer treffen können», sagt der 73-Jährige bestimmt. «Wir tragen damit zur weltweiten Preisfindung bei. Das ist eine Dienstleistung wie andere auch.»

Er steht vor dem Gebäude des Chicago Board of Trade, einem mächtigen Art-déco-Bau mitten in Downtown Chicago. Hier ist die weltgrösste Börse für landwirtschaftliche Rohstoffe zu Hause. Dank ihr wurde Chicago zur Grossstadt der Superlative. Keine andere Stadt ist im 19. Jahrhundert schneller gewachsen, ihre Kornsilos waren damals weltweit bekannt als Symbole für Fortschritt und Wachstum. Erst 1837 war Chicago gegründet worden, nachdem Eingewanderte aus Europa die Ureinwohner und Ureinwohnerinnen vertrieben hatten. Findige Köpfe revolutionierten wenige Jahre später das Weizengeschäft: Mit Maschinen vereinfachten sie die Ernte, Förderbänder und Kornsilos lösten von Hand getragene Kornbüschel ab, Weizen wurde zur günstig handelbaren Standardware.

Vom Tempel zum traurigsten Gebäude

Gersten deutet auf die Fassade des Chicago Board of Trade, prächtige Verzierungen im typischen Stil der goldenen 1920er-Jahre: ein Mesopotamier mit einem Bündel Weizen, ein amerikanischer Ureinwohner mit einem Büschel Mais und ein Adler, das Wappentier der USA. Ganz oben auf der Spitze des Turms thront eine stilisierte Ceres, die römische Göttin der Landwirtschaft. Das hier, das ist ein Tempel des Wachstums. Oder besser gesagt: war ein Tempel.

UNO warnt vor Hungersnöten Infos einblenden Fünf Monate lang hat Russland die Ausfuhr von ukrainischen Landwirtschaftsprodukten über die wichtigen Häfen im Schwarzen Meer blockiert. Erst am 1. August konnte erstmals wieder ein Schiff mit ukrainischem Weizen aus Odessa auslaufen. In den vergangenen Tagen folgten weitere Schiffe mit Getreidelieferungen. Es bedurfte dafür der Vermittlung der Türkei und der UNO. Letztere warnt vor schweren Hungersnöten in den nächsten Jahren. Besonders schwer getroffen wird die Bevölkerung im Horn von Afrika, wo die schlimmsten Hungerkrisen seit 70 Jahren drohen. Der Krieg in der Ukraine ist nicht der alleinige, aber ein wichtiger Grund dafür. (ffe)

«Heute ist es das traurigste Gebäude von Chicago», pflegt Gersten den Touristen zu sagen, die er durch die Stadt führt. Bis 2020 noch wurde da drin Weizen gehandelt. Im «Pit», der Grube, arbeitete er, in einem kleinen runden Handelsplatz mit erhöhten Tribünen. Dort kaufte Gersten mit Handzeichen Weizen für mehrere Millionen Dollar, verkaufte Mais für ein paar Millionen, sicherte sich Optionen für Soja. 35 Jahre lang ging er in dem Gebäude ein und aus.

Mit Covid verschwand der Rohstoffhandel per Handzeichen aus dem Prunkbau, natürlich ins Internet. «Früher waren die Strassen hier voll», sagt Steven Gersten. Heute sind der Fremdenführer und der Fremde allein auf dem einst glamourösesten Boulevard Chicagos. Im Restaurant des Board of Trade war einst kaum ein Platz zu finden, um einen Burger zu essen. Heute bleiben die zwei Kunden komplett ungestört.

Die Börse sagt langsam Goodbye

Der einstige Börsentempel besteht jetzt fast nur noch aus Büroflächen. Die Betreiberin des grössten Handelsplatzes, die CME Group, lässt Anfragen für eine Besichtigung im Sand verlaufen. Weitergehen, nichts zu sehen. Architekturprofessor Leslie Thomas überrascht das nicht. «Es ist schwer, überhaupt noch eine Spur des Weizenhandels hier zu finden», sagt er auf Anfrage.

Längst wird der Weizen nicht mehr durch die Stadt transportiert, nur der elektronische Handel findet noch hier statt. «Chicago hat sich weiterentwickelt. Heute ist es ein Finanzzentrum und eine Touristenstadt», sagt Thomas. Broker Brian Splitt würde sich nicht wundern, wenn die Betreiberin die Börse bald aus Chicago wegverlegen würde. Im Internetzeitalter sind Firmenstandorte flüchtige Ware geworden, und rundum locken mehrere Staaten mit tieferen Steuern als Illinois.

Der schleichende Abschied vom Weizen könnte für Chicago und die USA bedeutsamer sein, als er zunächst wirkt. Denn wer den Handel damit in der Hand hat, hat auch die Welt in der Hand. Der russische Präsident Wladimir Putin habe gezielt versucht, die Getreideausfuhr der Ukraine zu behindern, indem er Odessa habe bombardieren lassen, sagt Scott Nelson, Geschichtsprofessor an der Universität von Georgia. «Putin hat seine Doktorarbeit über Rohstoffe geschrieben. Er versteht die Zusammenhänge zwischen Geopolitik und Wirtschaft erstaunlich gut.»

Putin wollte ein Kartell – mit der Ukraine

Steigen die Weizenpreise, profitiert Russland als drittgrösster Produzent der Welt direkt davon – wie auch beim Öl und Gas. Über die Brennstoffe wird seit Jahren im Westen viel geredet, über den Weizen hingegen kaum. Dabei könne dessen Bedeutung in diesem Konflikt gar nicht überschätzt werden, findet Nelson. Es war kein Zufall, dass Putin ukrainische Felder in Brand schiessen und die Häfen in Schutt und Asche legen liess.

Nelson sagt, Putin habe 2011 geplant, mit der Ukraine ein Weizenkartell zu bilden, um die Preise auf dem Weltmarkt zu bestimmen. Die ukrainischen Oligarchen seien willfährig gewesen, doch als das Volk 2012 Widerstand geleistet habe, habe Putin sich zum Überfall auf die Ukraine und zur Annexion der Krim entschieden, argumentiert Nelson. Jetzt findet Teil zwei dieses Konflikts statt: Odessa einzunehmen, wäre für Putin zum Beispiel attraktiv, weil der Schwarzmeerhafen sehr grosse Schiffe abfertigen kann; brächte ihn Russland unter seine Kontrolle, könnte es seinen Weizen viel billiger wegtransportieren.

Die hungrigen Europäer und das amerikanische Korn

Nelson erklärt mit dem Weizen gar die grosse Rivalität zwischen Russland und den USA, die demnach nicht etwa erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Nelson vertritt diese Auffassung, nachdem er dem Weg des Korns gefolgt ist, von den Feldern in den Prärien des amerikanischen Mittleren Westens bis in die hungrigen Bäuche der Europäer.

«Nach der Französischen Revolution brannten in den napoleonischen Kriegen die Kornfelder in ganz Europa», sagt Nelson. Westeuropa lebte fortan, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, von Weizen aus der Ukraine und Russland, geliefert über den Hafen von Odessa, der Kornkammer im Osten.

Doch nach dem Ende des amerikanischen Sezessionskriegs 1865 stiegen die Amerikaner ins Geschäft ein. Einen «Ozean des Korns» nennt Nelson in seinem gleichnamigen Buch, was da plötzlich aus den noch jungen Vereinigten Staaten über Europa hereinstürzte. Dort brachen die Preise für Essen ein, in der Folge die Preise für Land, die Bauern revoltierten, die Landbevölkerung strömte in die Städte, Russland verlor an Einfluss. «Die USA wurden zum Brotkorb der Welt. Das ist entscheidend für das Verständnis der Entwicklung der wirtschaftlichen Dominanz Amerikas und der geopolitischen Dominanz, die sich später daraus ergibt», sagt Nelson.

Auf dem alten Kontinent stürzte das Machtgefüge in sich zusammen, und er sollte zwei Weltkriege erleiden müssen, bis er zu neuer Stabilität fand, zu einem neuen Gleichgewicht zwischen den Kornmächten USA und Russland. Einem vorübergehenden, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt brutal zu spüren bekommen.

