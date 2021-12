10 Fakten über Rauschmittel – Die Wahrheit über die Drogenstadt Zürich

So funktioniert das Drug Checking Infos einblenden

Die Fachleute von Saferparty Streetwork führen sowohl stationär im städtischen Drogeninformationszentrum DIZ als auch direkt an Veranstaltungen Drug Checkings durch. Das Ganze begann 2001 mit dem Aufkommen der Techno-Subkultur in Zürich. Mit ihr gelangte eine neue Art des Substanzkonsums in die Stadt: Sozial gut Integrierte gingen an Partys und nahmen dort Drogen. «Es war zwar nur ein punktueller Konsum, das Risiko einer Überdosierung war dennoch gross», sagt Dominique Schori von Saferparty Streetwork.

Genaue Prüfung vor Ort: Eine Pille wird an der Street Parade getestet. Bild: Heinz Diener

Durch die Arbeit vor Ort gelang es, die Leute im Gespräch direkt aufzuklären, denn das Ziel des Drug Checkings ist nicht primär die Abstinenz. «Zu uns kommen jene, die sich schon für den Konsum entschieden und Substanzen gekauft haben. Unsere Aufgabe ist es, diese Drogen zu testen und die Leute über Wirkung und Risiken zu informieren.» Und so funktionierts: