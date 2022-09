Film-Highlights der Woche – Die Walliser Chaos-Cops kehren zurück Neben der zweiten Staffel von «Tschugger» empfehlen wir Charlotte Rampling als schwierige Grossmutter und eine Doku, die den Zürcher HB dem Bahnhof Kairo gegenüberstellt. Hans Jürg Zinsli Gregor Schenker Matthias Lerf

«Tschugger II»: Bax (David Constantin, hinten) und Smetterling (Cedric Schild) sind wieder im Einsatz. Foto: SRF / Dominic Steinmann

Tschugger II

Krimikomödienserie von David Constantin und Mats Frey, CH 2021, 2 Staffeln

Die mit allerlei Kollateralschäden gespickte Serie um einen Walliser Polizeiposten war letztes Jahr das humoristische Highlight bei SRF und Sky Show. Jetzt gehts bereits weiter.

Doch was für ein Abstieg: Polizist Bax (David Constantin), am Ende der ersten Staffel vom Dienst suspendiert, wird nun sogar in seinem zugemüllten Versteck von einer Eliteeinheit gesucht. Dabei hätte es ausgerechnet Bax in der Hand, einer Sekte das Handwerk zu legen, die auf Walliser Anhöhen nicht nur bedeutungsvolles Zeug raunt, sondern auch vor Morden nicht zurückschreckt. Und das ist erst ein Vorgeschmack auf kommende Weltuntergangsszenarien.

«Tschugger II» legt nochmals einen Zahn zu gegenüber der ersten Staffel. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Walliser Draufgängercharme zwar noch funktioniert, das Spiel der zahlreichen Laien aber mitunter an Grenzen stösst. Dank flottem Tempo und schrägem Humor bleibt die Serie dennoch ein Hingucker. (zas)

Mahatah: Side Stories from Main Stations

Dokumentarfilm von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen, CH 2022, 79 Min.

«Ich kann die Welt nicht ändern, aber die Hausordnung durchsetzen», sagt die Sicherheitsfrau. Sie patrouilliert mit ihrem Kollegen durch den Zürcher HB. Die beiden weisen einen Randständigen zurecht, der herumschreit, oder sie wecken einen jungen Mann, der neben den Schliessfächern am Boden schläft. Er ist sturzbetrunken. Sie stützen ihn, während er sich in einen Abfallkübel erbricht. «Alles rauslassen! Raus damit! Raus damit!»

«Mahatah» ist ein Dokfilm der Schweizerin Sandra Gysi und des Ägypters Ahmed Abdel Mohsen. Dem HB stellen die beiden den Ramses-Bahnhof gegenüber, den Hauptbahnhof von Kairo. Während wir in Zürich das Zweierteam von Securitrans begleiten, lernen wir in Kairo den Sicherheitschef kennen. Er war einst in der Armee, gehörte zur Garde des Präsidenten. Jetzt trägt er einen unauffälligen grauen Anzug, instruiert seine Untergebenen mit knappen Befehlen, blickt stets grimmig. Bloss die Krawatte mit dem filigranen Blumenmuster will nicht ins Bild passen.

Zu Wort kommen Angestellte am Billettschalter, Lokführer, Putzkräfte. Das Hin und Her der Menschenmassen, das Ein- und Ausfahren der Züge hat etwas Hypnotisierendes an sich, nicht zuletzt dank des treibenden Soundtracks von Ramón Orza und Julian Sartorius.

Besonders spannend wirds dort, wo das Filmteam hinter die Kulissen blickt. Da sehen wir versteckte Eingänge und unterirdische Tunnel. Oder da gehen die Schweizer Sicherheitsleute über das gewaltige Dach des HB, das wie eine ausserirdische Landschaft wirkt. Der HB mal ganz anders. (ggs)

Juniper

Drama von Matthew J. Saville, NZ 2021, 94 Min.

Die Grossmutter ist zum Sterben nach Neuseeland gekommen, aber als sie gefragt wird, was sie noch erleben wolle, sagt sie: «Eine leidenschaftliche Affäre.» Die gibt es tatsächlich, im übertragenen Sinn, mit ihrem Enkel. Zu Beginn können sich die beiden nicht ausstehen, bewerfen sich mit verbalen Gemeinheiten, einmal fliegt auch ein Gin-Glas. Aber es sind verwandte Seelen.

Matthew J. Saville inszeniert mit seinem Erstling «Juniper» – auf Deutsch «Wacholder» – ein bildgewaltiges Drama. Einiges ist vorhersehbar, einiges zu symbolisch. Aber die Grossmutter macht alles wett: Gespielt wird sie von der grossartigen Charlotte Rampling, die so wunderbar gemein sein kann und dann wieder so unendlich liebenswert. (ml)

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

Drama von Rainer Werner Fassbinder, BRD 1972, 124 Min.

Die Reihe «Cinépassion» geht in eine neue Saison, einmal mehr werden Filme gezeigt und psychoanalytisch kommentiert. Dieses Mal vom Psychiater Alexander Moser. Er spricht über den Fassbinder-Film «Die bitteren Tränen der Petra von Kant». Die Titelfigur ist eine Modeschöpferin, die ihre Sekretärin quält und sich in ein Model verliebt. Das nimmt kein gutes Ende.

Nächste Woche kommt übrigens «Peter von Kant» ins Kino, ein freies Remake des Fassbinder-Klassikers, gedreht vom französischen Regisseur François Ozon. Dazu gibt es eine Vorpremiere im Rahmen der «Cinépassion», ebenfalls mit einem Kommentar von Alexander Moser. (ggs)

«Die bitteren Tränen der Petra von Kant»: Sa 17.9., 10.30 Uhr, Arthouse Piccadilly

«Peter von Kant»: So 18.9., 12.15 Uhr, Arthouse Le Paris

Haltlos

Kunstfilm von Peter Guyer und Jürg Halter, CH 2022, 45 Min.

Poet Jürg Halter hält eine Rede, an drei Abenden hintereinander, und zwar frei improvisiert, ohne Vorbereitung. Viele Menschen kennen so etwas aus ihren Albträumen. Halter nennt das ein «Festival des Scheiterns». Die Performances in der Kunsthalle Bern hat er schliesslich zu einem kurzen Film zusammengeschnitten, der jetzt in Zürich läuft. Die Vorführung findet in Jürg Halters Anwesenheit statt. (ggs)

Fr 16.9., 21 Uhr, Riffraff

Kleo

Thrillerserie von Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad, D 2022, 8 Folgen

Kleo (Jella Haase) ist Auftragskillerin der Stasi, und obwohl der Mord nach Plan verläuft, läuft danach nix mehr für Kleo. Jemand verrät sie, sie kommt ins Gefängnis. Dann kommt die Wende, die DDR ist weg, die Stasi auch. Also will Kleo rausfinden, wer sie ins Gefängnis gebracht hat. Diese Geschichte erzählt die Netflix-Serie «Kleo».

Frauen, die sich blutrünstig rächen und dabei cool aussehen, die kennt man spätestens seit Quentin Tarantino Uma Thurman in «Kill Bill» auf ihren Peiniger losgelassen hat. Die Figur Kleo ist trotz ihrer leicht sozialistischen Biederkeit auch eine Verneigung vor Tarantino. Aber Kleo ist mehr als eine «angry young woman». Sie ist getrieben von einem tiefen Moralempfinden.

Vor allem, weil die fulminante Jella Haase mit dem nicht weniger fulminanten Dimitrij Schaad ein Albtraum-Team zum Knutschen bildet, funktioniert die Serie. So gut, dass sie sogar Stephen King als «breath of fresh air» empfohlen hat. (SZ)

Auf Netflix

