Interview mit Bestseller-Autor – Wie die Welt gerettet werden könnte Kim Stanley Robinson hat einen gewaltigen Klimawandel-Roman geschrieben. Er spielt in der Schweiz und schlägt konkrete Lösungen vor, zum Beispiel einen Carbon Coin. Pascal Blum

In «The Ministry for the Future» versuchen Glaziologen, die Eismassen der Antarktis zu stabilisieren. Foto: Getty Images/500px

Typisch, es beginnt mit der Apokalypse: Eine Hitzewelle in Indien tötet Millionen Menschen. Dorfbewohner, die zur Abkühlung in einen See getaucht sind, treiben zu Tausenden «pochiert» im Wasser. Die Klimakatastrophe, zu Ende gedacht als Hieronymus-Bosch-Gemälde.

«The Ministry for the Future» ist das neue Buch von Kim Stanley Robinson, einem der bedeutendsten Science-Fiction-Schriftsteller der USA und Autor der «Mars»-Trilogie. Seine Romane sind unter Wissenschaftlern hoch angesehen, sie sind bevölkert von Spezialisten, weshalb selbst der Horror plausibel wirkt. In der indischen Hitze zum Beispiel liegt die «Kühlgrenztemperatur» bei über 35 Grad, der Körper kann keine Wärme mehr abgeben. Wegen des Klimawandels befürchtet man künftig mehr solche Szenarien.