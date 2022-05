Interview mit Kremlkritiker – «Die Welt war naiv. Klaus Schwab auch» Russlands Staatsfeind und WEF-Stammgast Bill Browder musste in Davos über Jahre viel einstecken. Nun teilt er aus und kritisiert auch die Schweiz – als «Bananenrepublik». Thomas Knellwolf

Bill Browder bekam am WEF jahrelang keine Plattform, doch er brachte seine Kritik an Russland aus dem Publikum ein – was bisweilen zu peinlichen Momenten führte. Foto: AFP

Dieses Jahr werden am WEF keine russischen Vertreter anwesend sein. Finden Sie das gut? Es ist wunderbar. Und es ist wichtig. Ich habe seit 1996 an jedem Forum in Davos teilgenommen. Es gab jeweils keine nordkoreanischen Vertreter hier und keine Iraner. Warum sollten also die Russen, die genauso schlimm sind, willkommen geheissen werden?

Weil eben nicht jeder russische Staatsangehörige schlimm ist. Korrekt. Es gibt 140 Millionen gute. Und dann gibt es etwa 118 Oligarchen, die Mitverschwörer des Regimes sind. Sie tun alles, was Wladimir Putin verlangt. Sie sollten nie mehr nach Davos gelassen werden.

Wieso sind Sie ans WEF gegangen, wenn viele Oligarchen ebenfalls Stammgäste waren? Ich versuchte, andere Teilnehmer davon zu überzeugen, nicht in Russland zu geschäften. Diese Mission ist nun erfüllt.

Aber nicht durch Sie, sondern durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Ihr Erfolg war zuvor beschränkt. Das stimmt. Es war ein beschränkter Erfolg. Aber immerhin hörten mir einige zu und handelten. Zum Beispiel habe ich – nicht in Davos – Sergei Brin und Larry Page von Google geraten, dass sie möglichst viele ihrer Mitarbeiter aus Russland abziehen sollten. Ich glaube, sie haben auf meine Empfehlung hin ihre Moskauer Niederlassung geschlossen.

Durften Sie in Davos jeweils vom Podium warnen? Das WEF gab mir ein Vierteljahrhundert lang fast nie die Gelegenheit, öffentlich auf seiner Plattform zu sprechen. Von dort durften vielmehr die hohen Vertreter Russlands reden. Dann sass ich im Publikum, hob die Hand und erzählte die Geschichte von meinem russischen Mitarbeiter Sergei Magnitski, der einen Betrug aufgedeckt hatte und der deswegen in einem Moskauer Gefängnis umgebracht worden war.

Vom Investor zum Menschen­rechts­aktivisten Infos einblenden Bill Browder (lesen Sie hier das Porträt) ist langjähriger WEF-Teilnehmer. Der amerikanisch-britische Doppelbürger war einer der grössten ausländischen Investoren in Russland – bis Wladimir Putin die Macht übernahm. Browder fiel in Ungnade, sein juristischer Unterstützer Sergei Magnitski kam in einem Moskauer Gefängnis qualvoll um – und Browder wurde zum Menschenrechtsaktivisten, der die Sanktionierung vieler Russen in westlichen Ländern erreichte. (tok)

Wie waren die Reaktionen? Als ich das bei Vizepremier Igor Schuwalow tat, waren alle sehr verlegen. Im folgenden Jahr wurden solche Veranstaltungen plötzlich nicht mehr live übertragen. Und noch etwas später durfte man keine Fragen mehr stellen. Mich auszuschliessen, wäre aber für das WEF zu peinlich gewesen.

Die Organisatoren haben immer betont, wie wichtig der Dialog mit Russland sei. Jetzt haben auch sie einsehen müssen, dass dieser gescheitert ist. Es gab nie eine Möglichkeit für einen fruchtbaren Dialog. Seit Putin an die Macht kam, konnte man dies in Georgien, auf der Krim oder beim Giftanschlag in Salisbury sehen. Nichts zog wirkliche Konsequenzen nach sich. Dem Westen waren der G-20-Gipfel, die Fussball-Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele in Sotschi wichtiger. Das russische Regime war nur daran interessiert, die westliche Allianz aufzuweichen. Es hat in den letzten 22 Jahren sehr gute Arbeit geleistet.

Noch vergangenes Jahr durfte Wladimir Putin beim Forum, das wegen Covid-19 online stattfand, eine «Special Address» halten. WEF-Chef Klaus Schwab hoffte auf einen guten Dialog. Foto: Keystone

Klaus Schwab war also naiv? Ich würde ihn nicht herausgreifen, weil alle naiv waren.

Aber Schwab ist am WEF der Chef. Die Welt war naiv, Tony Blair, David Cameron oder Barack Obama. Und Klaus Schwab auch.

«Es ist Zeit, dass die Schweiz sich nicht mehr wie ein Kind benimmt.»

Dieses Jahr müssen Sie niemanden mehr vor Putin warnen. Wieso fahren Sie erneut nach Davos? Um beizutragen, dass die verhängten Sanktionen die schärfstmöglichen Sanktionen sind. Zwei Dinge müssen passieren: Es müssen mehr Oligarchen sanktioniert werden. Und die verbliebenen westlichen Unternehmen müssen sich aus Russland zurückziehen.

Wir haben am Wochenende berichtet, wie einfach es ist, Sanktionen auszuweichen. Der in St. Moritz ansässige Oligarch Andrei Melnitschenko hat seine Zuger Chemiefirma rechtzeitig seiner Frau übertragen. Ich habe das gelesen, und es hat mich schockiert. Doch es gibt eine einfache Lösung: Die Schweiz kann nun die Ehefrau sanktionieren. Andere Länder haben das in ähnlich gelagerten Fällen getan.

Die Schweiz ergreift keine eigenen Sanktionen, sondern übernimmt die EU-Massnahmen. Sie ist eine unabhängige, souveräne Nation. Sie kann tun, was sie möchte. Es ist an der Zeit, dass sich die Schweiz wie eine Erwachsene benimmt und nicht mehr wie ein Kind.

«Seit dieser Davoser Erfahrung ist mir klar: Einen Aufstand der Oligarchen wird es niemals geben.»

Haben Sie jemals Putin in Davos getroffen? Direkt nicht. Etwas vom Interessantesten in all den Jahren war es, die Oligarchen zu beobachten. Es sind Super-Alphamänner auf Steroiden, die sich auf die Brust schlagen und sich als die kriegerischsten und feindseligsten Menschen aufführen. Doch als sie dann mit Putin in einem Raum waren, waren sie winzig klein. Sie waren Schatten ihrer selbst. Die Körpersprache war unglaublich. Wie sehr sie Angst hatten, irgendetwas zu sagen oder zu tun, das den Zorn Putins erregen könnte. Seit dieser Davoser Erfahrung ist mir klar: Einen Aufstand der Oligarchen wird es niemals geben.

Können Sie uns erzählen, wie das jeweils war, als Sie und die doch ziemlich grosse russische Delegation sich in Davos auf engstem Raum bewegten? Es war immer angespannt. Nehmen wir das Forum 2020, das letzte, das vor der Pandemie noch stattfinden konnte. Das russische Staatsfernsehen verfolgte mich damals in Davos und versuchte, mich mit Propaganda-Behauptungen zu konfrontieren. Sie wollten mich als Bösewicht hinstellen. Wie Russland aus Opfern Täter macht, haben wir gerade wieder in Butscha gesehen, wo ja die Ukraine Massaker an ihren eigenen Leuten begangen haben soll. Ihre Zeitung hatte vor dem damaligen Forum enthüllt, dass zwei Klempner mit russischen Diplomatenpässen in Davos unterwegs gewesen waren.

Und Sie bekamen damals eine Warnung von den britischen Sicherheitsbehörden. Worum ging es? Sie sagten mir, dass sie von den Schweizer Sicherheitsdiensten kontaktiert worden seien, die glaubten, dass mein Leben bedroht sei, und die mich bei meiner Ankunft in Zürich informieren wollten.

Also sind Sie hingegangen? Nein, ich hatte kein allzu grosses Vertrauen in die Schweizer Behörden, seit ich 2018 in Genf aufgrund eines russischen Haftbefehls festgenommen worden war.



Was war da passiert? Nach einer Menschenrechtskonferenz bei den Vereinten Nationen wurde am Flughafen mein Pass kontrolliert. Man hat mich kurzzeitig festgehalten und wollte auf russisches Ersuchen hin meine Wohnadresse und meine Reisepläne erfahren. Obwohl wir auch nachträglich Auskunft verlangten, kenne ich bis heute den genaueren Hintergrund nicht. Ich bin danach nicht mehr mit dem Flugzeug in die Schweiz gereist, sondern mit dem Auto, weil an den Grenzübergängen weniger kontrolliert wird als auf den Flughäfen.

Auf die Schweiz sind Sie ohnehin nicht gut zu sprechen. Am Briefing des Helsinki-Komitees in Washington griffen Sie kürzlich das Land als «Helferin Putins» mit einer Justiz auf dem Niveau einer Bananenrepublik an. Das hat hierzulande harsche Reaktionen ausgelöst. Ich habe gesehen, dass es auch Zustimmung gab. Der Fall, den ich am besten kenne, der Fall Magnitski, ist leider ein Beweis für meine Bewertung. In der Schweiz wurde der Bundesanwalt entlassen, weil er unangemessene Beziehungen zu Russen hatte. Der Chefermittler des Fedpol im Fall nahm Vorteile vom russischen Staat an. Er hatte geheime Treffen mit Beschuldigten und mit der Anwältin Natalia Wesselnizkaja, die Dokumente manipuliert hat, die dann in der Schweiz verwendet wurden (Anmerkung der Redaktion: Wesselnizkaja bestreitet dies). Diese russischen Beschuldigten stehen in mehreren Ländern auf Sanktionslisten. Aber die Schweiz will nun ihr Strafverfahren einstellen und den Kriminellen Millionen zurückgeben. Das allein definiert die Schweiz als Bananenrepublik.

Einiges, was Sie sagen, trifft zu, anderes nicht. Beispielsweise ist Bundesanwalt Michael Lauber nach grossem Druck im Fifa-Fall zurückgetreten. Bei den Fifa-Ermittlungen ging es um Russland und Katar. In den USA haben wir das so verstanden, dass er wegen seiner unangemessenen Beziehungen zu Russland gefeuert wurde. Eines ist sonnenklar: In der Schweiz gibt es ein Problem. Jetzt kann man harsch auf jene reagieren, die es benennen. Oder man kann versuchen, es zu beheben. Die Schweiz hat einen schrecklichen historischen Ruf in Bezug auf Strafverfolgung und Geldwäscherei. Man sollte ihn nicht in die Gegenwart retten.

Der US-Botschafter in Bern, Scott Miller, ist in einem Interview auf Distanz zu Ihnen und zum Helsinki-Komitee gegangen. Er lobte die Schweiz auch für ihre Sanktionspolitik. Öffentlich gibt sich die Biden-Regierung zufrieden mit der Schweiz. Hinter den Kulissen fragt sie sich, warum bislang nur so wenig Geld beschlagnahmt wurde. In Davos werden Senator Roger Wicker, der dem Helsinki-Komitee angehört, und ich schauen, dass auch in der Schweiz etwas in Bewegung kommt.

Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

