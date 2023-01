Archäologen lagen falsch – Die Werkzeuge der anderen Was Archäologen zuweilen für Artefakte von Menschen hielten, stammt wohl von Äffchen. Damit brechen nicht nur wesentliche Indizien für eine frühe menschliche Besiedelung Amerikas in sich zusammen. Die Archäologie steht auch vor neuen Fragen. Jakob Wetzel

Ein Gelbbrust-Kapuziner benutzt ein Stück Holz als Werkzeug, um Nüsse zu knacken. Foto: Alamy Stock Photo

Der Mensch ist ein begabtes Wesen. Er spricht, er geht aufrecht auf zwei Beinen, und er kontrolliert das Feuer. Doch was seine Einzigartigkeit angeht, wird er gelegentlich überschätzt. Lange hiess es etwa, er und nur er fabriziere und verwende Werkzeug. Lag ein prähistorischer Steinhammer herum, mussten demnach Menschen am Werk gewesen sein – doch das ist falsch. Seit einigen Jahren wird zunehmend klar: Auch Primaten benutzen Werkzeuge, es besteht also Verwechslungsgefahr.