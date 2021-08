Reportage vom Zürcher Derby – «Die wichtigste Aufgabe? Schreien!» Das erste Derby seit 868 Tagen war ausgelassen und laut. Für viele junge Fussballfans war es das erste überhaupt. Die einen lernten schnell, anderen war alles zu viel. Marius Huber

Louis Walther, Yannik und Ramón aus Zürich sind zwar nicht für das gleiche Team, aber trotzdem Freunde. Photo: Michael Buholzer

Fast 15’000 Menschen, Schulter an Schulter, in einer tobenden Menge. Das hat es in Zürich lange nicht mehr gegeben. Dass es am Samstagabend im Letzigrund dazu kommt, hat mit den gelockerten Pandemieregeln zu tun, mit einem Covid-Bändeli und der unerklärlichen Magie des Dualismus. Es gibt Sonne und Mond, Yin und Yang, und dann gibt es noch FCZ und GC. Fast das gleiche, und doch unvereinbare Gegensätze.

Zürcher Derby? Für den Nachwuchs im komplett besetzten Familiensektor des Stadions sind die Regeln dieses Rituals schwer zu durchschauen. Schliesslich fiel es volle 868 Tage lang aus, weil die Grasshoppers zwei Saisons in der Unterklassigkeit verplempert hatten. Für ein Kind ein halbes Leben.