Plattentaufe im Albani – Die Winterthurer Antwort auf Mumford & Sons Die Jungs von Prince Jelleh experimentieren musikalisch gerne – ihr Debütalbum überzeugt mit einer Mischung aus Indie-Folk-, Pop- und Rocksongs. Sara Belgeri

Prince Jelleh: Das sind der 28-jährige Winterthurer Lukas Fuchs und seine fünf Bandkollegen. Foto: Tatjana Rüegsegger

Wer ist Prince Jelleh? Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der Winterthurer Sänger und Songwriter Lukas Fuchs. Ein Endzwanziger mit langem, krausem Haar, gepiercter Nase (und Ohren) und einer Stimme, die so rau ist, dass man meinen könnte, er habe mehr als die Hälfte seines Lebens geraucht.

Die Musik erinnert zuweilen an die von Mumford & Sons (was die wohl machen?). Okay, ein Banjo, das klangliche Markenzeichen der britischen Folk-Rock-Band, kommt zwar nicht zum Einsatz, dafür aber ab und zu ein Synthesizer. Aber sonst: Gitarre, Schlagzeug, Bass, manchmal auch ein Streichinstrument und eben – Fuchs’ rauchig-kratzige Stimme. Verbraucht klingt sie deshalb nicht. Je nach Song treten Prince Jelleh in verschiedenen Formationen auf – bis zu sechst stehen sie zum Teil auf der Bühne. Zu den Bandmitgliedern gehören auch zwei von Fuchs’ Brüdern.