Calandawölfin F07 ist tot – Die wohl älteste Wölfin der Schweiz lebt nicht mehr Die Bündner Wildhut hat F07 in der Nähe von Haldenstein GR erschossen. Es ging der alten Wölfin nicht mehr gut.

Die Wölfin F07 vom Bündner Calandamassiv, das wohl älteste Tier dieser Art der Schweiz, lebt nicht mehr. Die Bündner Wildhut hat die 13- bis 14-jährige Wölfin am Montagabend in der Nähe von Haldenstein GR aufgrund ihres schlechten Zustands erlegt.

Wie die Bündner Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, war das Tier stark abgemagert und zeigte bei mehreren Begegnungen mit Menschen auch keine Fluchtreaktion mehr.

Die Wölfin F07 wurde 2012 als Gründerin des ersten Schweizer Wolfsrudels bekannt, welches bis 2019 bestand. Insgesamt brachte F07 in den Jahren 2013 bis 2019 mindestens 46 Welpen (20 Weibchen und 26 Männchen) zur Welt. F07 ist laut Bündner Staatskanzlei das wohl älteste Tier aller Wölfinnen und Wölfe in der Schweiz.

Das Weibchen ist zur pathologischen Untersuchung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern eingesandt worden und wird an einem Laboratorium der Universität Lausanne genetisch identifiziert. Die Bündner Behörden erkannten F07 an einem individuellen Farbmerkmal am rechten Vorderbein.

